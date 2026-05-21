Il matrimonio di Aurora Ramazzotti è sempre più vicino. Eros ha deciso di fare un gesto speciale per la figlia.

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti è sempre più vicino e sarà sicuramente una cerimonia da sogno. Al suo fianco sempre presenti mamma Michelle Hunziker e papà Eros Ramazzotti, che sembra aver già fatto commuovere con un gesto speciale dedicato alla sua prima figlia in uno dei giorni più importanti della sua vita.

Matrimonio Aurora Ramazzotti: il gesto di papà Eros commuove

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è fissato il prossimo 4 luglio nella romantica cornice della Sicilia. L’addio al nubilato in Marocco ha già fatto capire che sicuramente le intenzioni di Aurora sono tutto meno che semplici e ordinarie. Ha mostrato su Instagram il suo weekend a cinque stelle in compagnia delle amiche di sempre, che saranno ovviamente presenti anche durante il grande giorno. Anche le partecipazioni di nozze sono state molto originali e in perfetto stile anni ’90, adatte alla personalità di Aurora Ramazzotti. Per quanto riguarda le nozze, iniziano a emergere indiscrezioni che fanno pensare a una cerimonia davvero da film.

Ma ciò che più fa commuovere è il gesto di papà Eros Ramazzotti, come svelato sul settimanale Oggi. Secondo le voci raccolte dal settimanale, il cantante avrebbe pensato a un gesto speciale ed emozionante per la sua prima figlia. A quanto pare starebbe organizzando un concerto privato nel grande giardino vicino alla piscina. Un momento che renderebbe il giorno del matrimonio di Aurora ancora più speciale, confermando anche lo straordinario rapporto che ha sempre dimostrato di avere con i suoi genitori.

Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: tutte le indiscrezioni

Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo su Oggi, il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza potrebbero durare tre giorni e tre notti. Oltre alla cerimonia, ci sarà una vera esperienza che accompagnerà amici e parenti in un lungo weekend di festeggiamenti, nella meravigliosa location del Castello Xirumi Serravalle, a Lentini, in provincia di Siracusa. Si tratta di una bellissima dimora del Cinquecento appartenente ai baroni Grimaldi di Serravalle, una delle residenze più ambite della Sicilia, con un grande giardino di 400 mq e una piscina.

Gli sposi avrebbero affittato tutta la struttura, che comprende anche suite romantiche, come riportato da Oggi. Sarebbe previsto anche un grande servizio di sicurezza per proteggere la privacy degli sposi e degli invitati. Una scelta comprensibile, tenendo conto che Aurora Ramazzotti è cresciuta sotto i riflettori da quando era piccola. Siamo sicuramente di fronte all’evento dell’estate, curato fin nei minimi dettagli, per celebrare l’amore con stile ed eleganza, creando un ricordo meraviglioso non solo per i protagonisti, ma anche per tutti gli invitati.