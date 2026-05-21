Un semplice guasto informatico è bastato per scatenare confusione e allarme nel Regno Unito, dove una radio ha diffuso per errore la notizia della morte di Re Carlo III. In pochi minuti, un messaggio completamente falso è riuscito a simulare un evento di Stato, mostrando quanto siano delicati i sistemi di comunicazione quando si intrecciano tecnologia, protocolli d’emergenza e informazione pubblica.

Falso allarme sulla Famiglia Reale: la radio annuncia per errore la morte di Re Carlo III

Un errore tecnico ha generato momenti di forte disorientamento nel Regno Unito, dopo che una radio locale ha trasmesso per alcuni minuti la notizia errata della morte del sovrano. L’annuncio, improvviso e senza contesto, riportava la frase: “È morto Carlo III“, provocando immediata sorpresa tra gli ascoltatori e una rapida diffusione del messaggio. L’origine del disguido è stata attribuita a Radio Caroline, storica emittente britannica nata negli anni Sessanta. La radio ha poi precisato che si è trattato di un malfunzionamento interno e ha confermato di aver interrotto la programmazione non appena compresa la gravità dell’errore.

Guasto nello studio radio attiva il protocollo per la morte di Re Carlo III: cosa è successo

Secondo la ricostruzione successiva, l’incidente sarebbe stato causato da un problema informatico nello studio principale di Maldon, nell’Essex orientale. Il guasto avrebbe attivato automaticamente una procedura d’emergenza riservata alla morte del monarca, un sistema noto nel Regno Unito come parte dei protocolli di continuità istituzionale delle emittenti. Questo meccanismo, predisposto da tutte le radio britanniche, serve a garantire una comunicazione coordinata in caso di eventi di Stato estremamente gravi. Come ricordato dall’emittente, si tratta di una procedura “che tutte le stazioni del Regno Unito tengono pronta, pur sperando di non doverla mai utilizzare“. L’attivazione errata ha portato a una sospensione temporanea dei programmi e a una fase di silenzio radio, che ha contribuito ad aumentare la percezione di autenticità della falsa notizia.

🚨🇬🇧 NEW: The moment Radio Caroline accidentally announced the death of King Charles live on air King Charles has not passed away pic.twitter.com/RpBzoCmcFa — Politics Global (@PolitlcsGlobal) May 20, 2026

Errore in radio e fake news su Carlo III: scuse ufficiali mentre il re è in visita in Irlanda del Nord

Una volta individuato il problema, la radio ha ripristinato la normale programmazione e diffuso scuse ufficiali. Il direttore Peter Moore ha spiegato che “Radio Caroline è poi rimasta in silenzio come richiesto, prima di ripristinare la programmazione e chiedere scusa in onda“, aggiungendo: “Ci scusiamo con Sua Maestà il re e con i nostri ascoltatori per il disagio causato“.

L’episodio è avvenuto mentre Carlo III del Regno Unito e la regina Camilla si trovavano in Irlanda del Nord per impegni ufficiali tra Belfast e il Titanic Quarter, partecipando a eventi culturali e incontri istituzionali. La loro presenza pubblica ha contribuito a smentire rapidamente la notizia, evidenziando l’infondatezza dell’annuncio.

Negli ultimi anni, il sovrano è stato già oggetto di diverse fake news, soprattutto legate alle sue condizioni di salute dopo la diagnosi di cancro resa nota nel 2024. Anche Buckingham Palace era intervenuto in passato per smentire indiscrezioni simili circolate online. L’episodio di Radio Caroline si inserisce quindi in un contesto più ampio di disinformazione digitale, dove errori tecnici e automatismi possono amplificare rapidamente notizie del tutto false.