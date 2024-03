Gossip

Nicolò Figini | 10 Marzo 2024

Da qualche tempo è stata divulgata la notizia della rottura tra Melissa Satta e Matteo Berrettini, il quale ora si starebbe frequentando con un’altra ragazza. La nuova fiamma sarebbe la ex fidanzata di un noto cantante.

La nuova fiamma di Matteo Berrettini

Non molte settimane, dopo i vari rumor che si erano sparsi sul web, Matteo Berrettini ha confermato la fine della sua relazione con Melissa Satta. Dopo alcuni anni, infatti, i due hanno deciso di prendere strade diverse pur mantenendo una grande stima e un forte affetto l’uno per l’altra. Queste le parole del campione:

“Io e Melissa Satta non stiamo più insieme. Quello che posso dire è che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso, abbiamo una grandissima stima l’uno per l’altro.

Non andrò oltre a questo, non mi piace condividere troppo la mia vita privata. Non è successo niente di particolare. Devo ringraziarla per questo periodo vissuto insieme molto intensamente nonostante tutte le difficoltà del caso”.

In queste ore, invece, si sta diffondendo un’indiscrezione che riguarda sempre la vita sentimentale di Matteo Berrettini. Si vocifera che abbia una nuova fiamma e questa sarebbe l’ex fidanzata di un noto cantante. Ai microfoni di RTL 102.5 Gabriele Parpiglia ha riferito di aver paparazzato, in un bar di Roma, il tennista in compagnia di Federica Lelli, ragazza compagna di Ultimo fino al 2019.

Al momento i diretti interessati non ancora ancora smentito o confermato questo presunto flirt. Di conseguenza la segnalazione va presa con le pinze, in quanto potrebbe trattarsi semplicemente di una bella amicizia. Per adesso infatti non abbiamo prove che si tratti di qualcosa di più e per scoprirlo dovremo attendere dichiarazioni di Berrettini o della Lelli.

Melissa Satta, nel mentre, ha deciso di prendersi un periodo di relax e tranquillità dopo la fine della storia con Matteo. Vedremo se inizieranno a circolare rumor anche su una sua presunta nuova fiamma nel prossimo futuro.