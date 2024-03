Attimi di paura per Matteo Berrettini: il tennista ha un malore durante un torneo (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Marzo 2024

Matteo Berrettini

Durante una partita del torneo ATP di Miami Matteo Berrettini è stato vittima di un malore e ha dovuto fermarsi. Sul campo è stato anche chiamato un medico per controllare che stesse bene. Ecco il video e tutto ciò che è successo.

Il malore di Matteo Berrettini

Recentemente abbiamo parlato di Matteo Berrettini in relazione alla fine della storia d’amore con Melissa Satta e del presunto flirt con l’ex fidanzata del cantante Ultimo. Oggi però torniamo ha raccontare la sua carriera, in particolare del torneo ATP al quale ha partecipato pochi giorni fa a Miami. Il tennista, purtroppo, a un certo punto ha dovuto fermarsi a causa di un malore.

Attimi di paura che hanno messo in apprensione tutti i telespettatori e i presenti all’evento. Come vediamo dal video qui sotto, infatti, notiamo come Matteo stia per fare la sua battuta quando si piega come a riprendere fiato. Siccome gli gira la testa si va a sedere per un attimo e il match viene sospeso mentre la telecronista afferma: “C’è un’umidità enorme. Durante il primo turno di qualificazioni era svenuto Cazaux“.

In seguito, a spiegare che cosa è successo è stato Matteo Berrettini stesso tramite le proprie Stories di Instagram. Ha rivelato di essersi sentito debole già al suo risveglio quella mattina, ma ha preferito fare finta di niente e scendere in campo. Non poteva rinunciare alla partita “dato che negli ultimi mesi ho giocato davvero poco“. Di conseguenza ha cercato di dare il meglio di sé:

“Ora sto bene, è stata colpa di un virus intestinale e tornerò in Europa a breve. Il mio prossimo impegno sarà a Marrakech, seguito da una serie di tornei sulla terra rossa, culminanti con il Roland Garros. Passando per il torneo di casa a Roma”.

Tra non molto quindi Matteo Berrettini tornerà a gareggiare, ma l’importante è che adesso si sia ripreso e stia meglio.