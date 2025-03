Ospite del podcast Tintoria, Matteo Berrettini ha ricordato di quando, durante il primo turno degli Australian Open 2022, si è trovato a dover affrontare in campo anche un problema intestinale.

Matteo Berrettini ricorda un episodio imbarazzante agli Australian Open 2022

Matteo Berrettini ha recentemente raccontato un episodio tanto imbarazzante quanto divertente, risalente agli Australian Open 2022.

Durante un’intervista nel podcast Tintoria di Daniele Tinti e Stefano Rapone, il tennista romano ha ricordato il primo turno contro Brandon Nakashima, una partita che, oltre alle difficoltà sportive, gli ha riservato un problema… intestinale.

Berrettini ha spiegato che, dopo aver perso il primo set e vinto il secondo, ha iniziato a sentirsi male. Capendo che qualcosa non andava, ha chiesto subito l’intervento del medico e ha iniziato a prendere Imodium per cercare di gestire la situazione.

Il problema, però, è diventato ancora più complicato a causa della postura tipica dei tennisti quando rispondono al servizio, che certo non aiutava. Nonostante tutto, Matteo Berrettini è riuscito a vincere il terzo set:

“In qualche modo vinco il terzo set, non so come, neanche esulto, niente, sprinto verso il bagno. Fortunatamente giocano in un campo grande, aveva il bagno lì vicino. L’arbitro si è pure un po’ arrabbiato, normalmente gli devi dire ‘Guarda che vado in bagno’. Io non avevo tempo. Vado in bagno, faccio quello che dovevo fare, torno, inizio il quarto set, prendo altro Imodium.“

Nel quarto set, la situazione era ancora critica: Berrettini continuava a prendere Imodium e, ad ogni cambio campo, usava il minuto a disposizione per correre di nuovo in bagno. “Ho fatto un set senza mai fermarmi”, ha raccontato ridendo.

A un certo punto, disperato, si è rivolto al suo allenatore dicendo: “Mi sto cagando addosso”. Il coach ha cercato di dargli coraggio, pensando fosse un problema di ansia da partita, ma Berrettini ha subito chiarito: “No, non è quel tipo di paura, è proprio lei”.

Nonostante tutto, il tennista italiano è riuscito a vincere la partita. Esausto, si è avvicinato a Nakashima per stringergli la mano e, dopo i complimenti dell’avversario, ha confessato: “Scusa, avevo la diarrea”.

Un aneddoto che, col senno di poi, Matteo Berrettini riesce a raccontare con un grande sorriso, dimostrando ancora una volta di essere non solo un grande atleta, ma anche un campione di autoironia.