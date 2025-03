In queste ore è emersa una nuova indiscrezione su The Couple, il nuovo attesissimo programma di Ilary Blasi. Stando alle voci di corridoio, la prima concorrente del reality show sarebbe Corinne Clery.

Corinne Clery a The Couple?

Tra pochissime settimane su Canale 5 debutterà finalmente The Couple, il nuovissimo reality show che sarà condotto da Ilary Blasi. Tanta è l’attesa per questo programma, che vedrà protagonisti alcuni volti noti del mondo dello spettacolo che potrebbero essere amici, parenti, colleghi o anche innamorati, che saranno costretti a giocare in coppia e a vivere in una casa insieme. Ad ospitare il cast sarà proprio il loft in cui attualmente vivono gli inquilini del Grande Fratello e di certo ne vedremo di belle.

Nel mentre in questi giorni non mancano le indiscrezioni sui protagonisti di questo nuovo format, che ha già attirato l’attenzione del web. Stando a quanto si mormora, a prendere parte alla trasmissione potrebbero essere anche Brando e Raffaella, che il pubblico di Uomini e Donne conosce già molto bene. Arrivata invece la smentita di Soleil Sorge, che stando alle voci di corridoio avrebbe dovuto prendere parte al reality con Alex Belli.

In attesa di conferme ufficiali però poco fa in rete si è sparsa una nuova indiscrezione che sta già facendo discute. Stando a quanto rivela Amedeo Venza, sembrerebbe che sia stata scelta la prima concorrente di The Couple. Chi sarebbe? Nientemeno che Corine Clery. Tuttavia l’esperto di gossip fa sapere che attualmente non è ancora chiaro chi ci sarà in coppia con la celebre attrice ed ex Vippona.

Da parte di Mediaset intanto non è ancora giunta ancora alcuna conferma in merito al cast di concorrenti del reality show, che dovrebbe debuttare su Canale 5 lunedì 7 aprile. Di certo però nei prossimi giorni ne sapremo di più sui protagonisti del programma, che promette di fare scintille.