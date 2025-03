Dopo aver scambiato Brunori Sas per Beppe Vessicchio, oggi Tony Effe ha postato sui suoi social un selfie del collega e del direttore d’orchestra che in breve è diventato virale.

Il post di Tony Effe fa sorridere il web

Durante la settimana del Festival di Sanremo ne sono accadute di ogni, tuttavia protagonisti di una simpatica gaffe sono stati Tony Effe e Brunori Sas. I due si sono incontrati proprio nel dietro le quinte dell’Ariston e hanno avuto modo di scambiare qualche parola, trovandosi in perfetta sintonia. In seguito però è accaduto qualcosa di inaspettato che ha fatto sorridere tutti quanti. Proprio Tony ha rivelato di aver scambiato Brunori per Beppe Vessicchio e così nel corso dell’intervista con Alessandro Catellan a Stasera C’è Cattelan ha raccontato:

“Con Brunori è stato molto divertente. Pensavo davvero che fosse Vessicchio. Stavamo facendo le prove il primo giorno a Sanremo, io sono stato ignorante perché al di fuori del rap conosco poche persone e nessuno mi ha avvisato che mi stavo sbagliando, sono stati anche un po’ infami”.

La gaffe è naturalmente diventata virale e in questi giorni si è molto parlato dell’accaduto. Oggi però come se non bastasse è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha coinvolto proprio i diretti interessati di questa vicenda. Tutto è iniziato quando Tony Effe ha postato sul suo profilo Instagram un selfie di Beppe Vessicchio e di Brunori Sas, che si sono incontrati per caso alla stazione di Milano. In seguito il cantante de “L’albero delle noci” ha inviato lo scatto al rapper romano, che a quel punto lo ha postato sui suoi profili. Ma non solo. Poco dopo lo stesso Brunori ha condiviso a sua volta la foto e taggando Tony, facendo riferimento alla somiglianza con Vessicchio, ha affermato: “Non avevi tutti i torti”.

Lo scambio di battute non è passato inosservato e ha fatto divertire tutto il web e lo scatto naturalmente è diventato virale sui social.