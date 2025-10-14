Sui social Matteo Berrettini e Vanessa Bellini hanno ufficializzato la loro relazione, pubblicando la prima foto di coppia su Instagram. L’ex ballerina di Amici ha condiviso lo scatto il giorno del suo compleanno, confermando le voci.

Matteo Berrettini e Vanessa Bellini ufficializzano la storia

Dopo settimane di rumors, indiscrezioni e scatti rubati dai paparazzi, finalmente arriva la conferma ufficiale: Matteo Berrettini e Vanessa Bellini stanno insieme. A uscire allo scoperto è stata proprio lei, ex ballerina di Amici 2022, che ha scelto il giorno del suo compleanno per pubblicare su Instagram una serie di foto tra cui spicca anche la prima immagine di coppia con il tennista.

Lo scatto, tenero e spontaneo, li ritrae sorridenti e affiatati all’interno di un ascensore. Un momento di enorme semplicità accompagnato da queste parole:

“Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore”, ha scritto Vanessa. Questa frase ha dunque lasciato intuire quanto Matteo Berrettini faccia ormai parte della sua vita.

Foto Instagram Vanessa Bellini e Matteo Berrettini

Secondo quanto rivelato dalla sorella di Vanessa, Jessica Bellini, a Di Più TV tutto sarebbe nato da un colpo di fulmine durante il concerto di Marracash a Torino, a metà giugno. Lei si esibiva sul palco come ballerina, lui era tra il pubblico. Uno sguardo e poi, come nelle migliori storie romantiche, il resto è venuto da sé. “Vanessa ce lo ha presentato subito”, ha raccontato Jessica, sorpresa nel trovarsi davanti uno dei tennisti più famosi del mondo.

Pare peraltro che Matteo Berrettini abbia già conosciuto anche i genitori di Vanessa, che vivono a Novara, confermando che il legame tra i due sia già molto più serio di quanto si pensasse.

Un amore che continua a crescere, ormai sotto gli occhi di tutti. La coppia ha conquistato subito il cuore di molti utenti che li trovano davvero molto carini insieme.