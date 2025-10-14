Secondo degli indizi e le parole di alcune concorrenti, potrebbe esserci ancora possibilità che Anita Mazzotta torni nella Casa del GF dopo il ritiro improvviso.

Anita Mazzotta può ancora tornare al GF dopo il ritiro?

Sabato 11 ottobre una notizia ha scosso la Casa del Grande Fratello. Anita Mazzotta, tra le concorrenti più amate di queste prime settimane di messa in onda, è stata costretta al ritiro per motivi familiari. Un comunicato che ha lasciato tutti interdetti.

LEGGI ANCHE: Domenico vicino a Benedetta al GF, la sua compagna non ci sta e lo affronta in diretta: “Io passo per cornuta” – VIDEO

Non sono state precisate nello specifico le ragioni di questo abbandono, anche se qualcuno l’ha ipotizzato, ma sta di fatto che ora il pubblico si domanda se Anita Mazzotta tornerà o no nella Casa più spiata d’Italia. Sui social in tanti hanno interpellato l’opinionista Cristina Plevani, che ha scritto in risposta a un commento di una fan del reality: “Tutti noi vorremmo che lei tornasse, ma la scelta è sua. Da quello che so ha dei grossi problemi familiari“.

Ovviamente l’accaduto non è passato in sordina. Ieri in puntata, oltre a parlare dello scontro tra Jonas e Omer, con tanto di bacchettata da parte degli opinionisti Floriana e Ascanio, Simona Ventura ha affrontato la questione. In apertura ci ha tenuto a fare un saluto ad Anita Mazzotta:

“Prima di tutto vorrei fare un discorso importante. Quella del Grande Fratello è una famiglia unita e coesa. E purtroppo Anita Mazzotta, la nostra piercer di Milano ha dovuto abbandonare il programma per motivi personali. Noi ti abbracciamo fortissimo, ti vogliamo bene, ti aspettiamo qui con tutto il cuore e siamo con te, davvero“.

La conduttrice dunque con delicatezza, non è entrata nel dettaglio. Si è limitata a spendere un pensiero affettuoso per Anita e il momento che sta affrontando.

Le parole delle inquiline del GF su Anita

Ma non è finita qui. Perché le telecamere del Grande Fratello hanno ripreso un momento in salone in cui Benedetta chiacchierava con Grazia e Giulia e tirato in ballo proprio Anita Mazzotta.

La gieffina ha detto testuali parole: “Ti saluta Anita, sta bene ce l’hanno detto in confessionale prima e appena sapranno qualcosa ce lo diranno”. Parole che hanno fatto subito il giro del web e dato un po’ di speranza ai compagni e pubblico del GF.

“Ti saluta Anita, sta bene ce l’hanno detto in confessionale prima e appena sapranno qualcosa ce lo diranno”

STA BENE#grandefratello #jonita pic.twitter.com/RskFYjSOAc — V (@ffolkloretss) October 13, 2025

Poi in piena notte, dopo la puntata, come ripreso anche da Biccy, Ivana rivolgendosi a Grazia ha detto: “So che stai male perché i tuoi amici sono usciti, ma adesso aspetta. Se n’è andato Giulio lui è stato eliminato, ma speriamo che Anita torni, nulla è detto, speriamo che torni qui presto“.

Altra cosa che hanno notato molti fan del GF è che a differenza di Giulio, la foto di Anita Mazzotta sul sito del reality show è rimasta come se ancora fosse in gioco. Quella di Giulio, invece, è grigia, a conferma della sua eliminazione dal gioco.

E chissà dunque che Anita Mazzotta non possa tornare in gioco nelle prossime settimane, come già accaduto in passato per alcuni concorrenti.