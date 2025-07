In questi giorni Matteo Berrettini è stato paparazzato in compagnia di una misteriosa ragazza e in rete si parla già di un possibile nuovo flirt per il tennista. Ma chi sarebbe la persona in questione? Ecco le prime informazioni emerse.

Chi sarebbe la ragazza con Matteo Berrettini

Nonostante i grandi successi professionali, negli ultimi mesi si è spesso parlato della vita privata e sentimentale di Matteo Berrettini. Come è ben noto, nel febbraio del 2024 il tennista ha annunciato la fine della relazione con Melissa Satta, che ha fatto a lungo discutere. In seguito il campione si è legato all’influencer Federica Lelli, ex fidanzata storica di Ultimo. La conoscenza non è però durata a lungo e da ormai lo scorso inverno Matteo sembrerebbe essere ufficialmente single. Nelle ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha riportato lo sportivo al centro del pettegolezzo.

Il settimanale Diva e Donna ha infatti paparazzato Berrettini in compagnia di una misteriosa ragazza mora. Stando alle prime ricostruzioni emerse, i due sarebbero arrivati in uno degli stabilimenti preferiti di Matteo e dopo una giornata di mare trascorsa all’insegna del divertimento si sarebbero concessi un pranzo insieme. La rivista tuttavia non ha svelato l’identità di questa misteriosa donna, ma nelle ultime ore a rivelare nuovi dettagli ci hanno pensato alcuni utenti sui social.

Stando a quanto si legge su X, la ragazza in compagnia di Matteo Berrettini sarebbe una ballerina e attualmente farebbe parte del corpo di ballo del nuovo tour di Marracash. Ma non solo perché si tratterebbe di Vanessa Bellini, ex allieva di Amici 22. Sempre stando a quanto spifferato, si presume che i due si siano conosciuti durante la data torinese della tournée del rapper. Subito dopo lo show infatti il tennista avrebbe iniziato a seguire la ballerina sui social.

Naturalmente al momento non sappiamo quale sia la verità e cosa stia accadendo tra Matteo e questa misteriosa donna. Di certo però il tennista è nuovamente al centro del gossip e in molti si chiedono se il campione abbia finalmente ritrovato l’amore.