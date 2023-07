NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Luglio 2023

Matteo Diamante torna a parlare di Nikita Pelizon

Negli ultimi giorni si è a lungo parlato di Matteo Diamante e di Nikita Pelizon che come sappiamo hanno messo un punto alla loro relazione. In queste ore però tra i due c’è stato un acceso botta e risposta social, iniziato quando la modella ha rivelato di essere stata costretta a cancellare due serate, accusando proprio Matteo. Diamante a quel punto, su tutte le furie, ha sbottato nel corso di una live, facendo diverse critiche alla Pelizon. Poche ore fa però l’ex naufrago, nel corso di una nuova diretta, è tornato a parlare di Nikita, ammettendo di essere pronto a contattarla per chiarire con lei. Queste le dichiarazioni di Matteo, riportate gentilmente da Isa&Chia:

“Appena finisco questa diretta le manderò un messaggio per chiarire, com’è giusto che sia. Mi scuserò, era un momento in cui ero parecchio arrabbiato. Spero ci sia civiltà. Detto questo io non voglio essere obbligato a essere amico di una persona. Io voglio ricordarmi di un amore folle, bellissimo che ho avuto. In passato mi ha anche fatto male sentirmi dire che io non sono stato il suo grande amore. Per me è stata l’amore della mia vita e mi ha insegnato tantissimo e non riesco a esserle amico”.

E ancora Matteo Diamante aggiunge: “Dirò in privato a Nikita che non può non fidarsi di una persona che conosce da 8 anni. Io non vorrei mai il suo male. […] Vorrei farle capire che se dice delle cose, deve guardarle, deve constatarle e non credere al riportino della persona che ti osanna, perché queste persone qua chi ca**o sono? Non possono mai essere messe vicine alla mia parola, ma solo perché ci conosciamo da 8 anni”.

Infine Matteo, parlando della troppa ingenuità di Nikita, dichiara: “Io mi preoccuperei seriamente. La vostra ossessione e il vostro troppo amare lei la sta portando nella strada sbagliata, si sta scavando la fossa da sola. Scrive delle ca**te che nemmeno legge perché si fida. È così buona e ingenua a volte che si fida ciecamente”. Che dunque tra Diamante e la Pelizon sia arrivato il tanto atteso chiarimento in queste ore?