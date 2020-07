2 Il calciatore Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto e Alessia Prete, volta pagina con Alice Fabbrica, ex volto dell’Isola dei Famosi 2018.

In comune hanno sicuramente la vita da reality, ma a giudicare dagli scatti che li hanno sorpresi insieme anche qualcosa di più. I soggetti delle nostre allusioni sono Matteo Gentili e Alice Fabbrica, l’uno ex Grande Fratello NIP e l’altra ex Isola dei Famosi 2018.

I paparazzi di Novella 2000 sono riusciti a intercettarli nel corso di uno dei loro appuntamenti, durante il quale hanno saputo cogliere anche il fatidico bacio.

Sembrerebbe dunque che Matteo Gentili, che per dare letteralmente un calcio al passato non ha cambiato solo la donna al suo fianco ma anche colore di capelli, abbia superato una volta per tutte la tormentata rottura da Alessia Prete. Il calciatore del Prato si era invaghito della studentessa piemontese nel corso della loro convivenza nella casa del GF. Ma dopo tanti tira e molla, agevolati da ragioni come la distanza fisica e di vedute, la coppia ha deciso di troncare e non pensarci più.

Ora Matteo pare tutto concentrato sul futuro con Alice, classe ’96 ed apparsa sia all’Isola dei Famosi sia a Uomini e Donne (come corteggiatrice di Marco Cartasegna), Ciao Darwin e molto altro.

Quando i fotografi li hanno immortalati labbra contro labbra passeggiavano serenamente per le strade di Milano. Il loro bacio sembra sia stato quasi “regalato” all’obiettivo. Dov’erano diretti? Di lì a poco avrebbero cenato in un locale super intimo, scambiandosi assaggi di prelibatezze e tenendosi romanticamente per mano.

Il passato con Paola Di Benedetto

Nel passato del calciatore – lo si ricorderà senz’altro – c’è anche un nome ormai ingombrante come Paola Di Benedetto, vincitrice dell’ultimo Grande Fratello VIP.

La modella rese rosso di gelosia e non soltanto Gentili, che dall’Italia aveva assistito al flirt della fidanzata con Francesco Monte all’Isola dei Famosi. Fu proprio quell’episodio a farlo balzare tra le poltrone televisive, da dove raccontò la sua verità: che lui, cioè, non l’aveva lasciata. Anzi, si sentiva ancora legato a lei mentre la Di Benedetto si gettava incurante tra le braccia di un altro.

Ma l’ex Madre Natura aveva un’altra versione dei fatti, sciorinata davanti a milioni di telespettatori in un acceso confronto nella casa del GF.

Ora tutto questo appare lontano anni luce dalla vita di Matteo Gentili, che al moro ma anche alle more ha detto addio per una bionda esplosiva come Alice Fabbrica.