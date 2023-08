NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Agosto 2023

Chi è

Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo su Matteo Napoletano, nuovo fidanzato di Valentina Ferragni, dall’età, alla vita privata, a dove poterlo seguire sui social.

Chi è Matteo Napoletano

Nome e Cognome: Matteo Napoletano

Data di nascita: 2001

Luogo di Nascita: Castelfranco Veneto

Età: 22 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: studente

Fidanzata: Matteo è fidanzato con Valentina Ferragni

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @matteonapoletano

Matteo Napoletano età e biografia

Ecco cosa sappiamo sulla biografia di Matteo Napoletano. Il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni è nato nel 2001, a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. La sua età è dunque di 22 anni. Non conosciamo tuttavia la data di nascita esatta.

Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza, il suo peso e il suo segno zodiacale.

Sappiamo che Matteo, dopo aver lasciato la sua famiglia e i suoi genitori, si è trasferito negli Stati Uniti, precisamente a La Miranda, in California, dove attualmente vive. Napoletano infatti frequenta un’università cristiana-evangelica privata.

Ma andiamo a scoprire cosa sappiamo in merito alla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Matteo Napoletano non abbiamo molte informazioni.

Non sappiamo se in passato abbia avuto relazioni importanti.

Da qualche mese però Matteo si è sentimentalmente legato a Valentina Ferragni.

Vediamo i retroscena della loro storia.

Valentina Ferragni

Ad agosto 2023, con un post sui social, Valentina Ferragni ufficializza la relazione con Matteo Napoletano. I due tuttavia sembrerebbero aver iniziato la loro storia già diversi mesi prima.

Nel marzo dello stesso anno infatti la coppia era stata beccata insieme in Messico. Tuttavia pochi giorni dopo la fine della vacanza si era parlato di una presunta rottura. In seguito però, a luglio, i due sono stati avvistati nuovamente insieme e la stessa Marino Di Guardo, madre dell’influencer, ha condiviso uno scatto su Instagram insieme a tutta la sua famiglia, in cui appare anche Napoletano.

Il 7 agosto 2023 Valentina Ferragni presenta così il suo nuovo fidanzato, Matteo, di ben 9 anni più giovane, e le loro foto hanno fatto in beve il giro del web. Ciò nonostante sembrerebbe che la coppia sia innamorata e affiata e pare che Napoletano abbia già conquistato l’intera famiglia.

Ma vediamo adesso dove seguirlo sui social.

Dove seguire Matteo Napoletano: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove seguire Matteo Napoletano.

Il fidanzato di Valentina Ferragni ha naturalmente un profilo attivo, che vanta già più di 68mila follower.

Nel giro di pochissime ore infatti Matteo ha fatto il boom di seguaci, dopo aver ufficializzato la storia con Valentina sui social.

Scopriamo di più ora sulla sua carriera.

Carriera

Il web si sta già chiedendo cosa fa Matteo Napoletano. Il fidanzato di Valentina Ferragni è totalmente estraneo al mondo dello spettacolo, e a momento sembrerebbe essere uno studente.

Matteo infatti frequenta il college Biola, un’università cristiana-evangelica privata, con corsi in numerose discipline.

Nel tempo libero Napoletano gioca come calciatore.