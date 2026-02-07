Dopo i gossip su Jacqueline Luna Di Giacomo, Matteo Paolillo a Verissimo ha replicato alle dicerie e svelato se oggi è fidanzato o meno.

Matteo Paolillo risponde ai gossip su Jacqueline

Oggi a Verissimo tra i tanti ospiti è intervenuto anche Matteo Paolillo. L’attore, molto amato dal pubblico, ha raccontato molto di sé tra carriera e vita privata. Incalzato da una domanda diretta da parte di Silvia Toffanin, ha risposto ai recenti gossip.

Gabriele Parpiglia nella sua newsletter aveva parlato infatti di un presunto feeling tra l’attore e Jacqueline Luna Di Giacomo, la compagna di Ultimo. Secondo il giornalista tra i due sarebbe scattata la scintilla sul set di “Io+te” e questo avrebbe portato poi a una crisi tra Jacqueline e il cantautore romano.

Le indiscrezioni non sono mai state confermate e se Jacqueline ha risposto indirettamente nel giorno del compleanno del suo fidanzato, ora a intervenire è stato Matteo Paolillo a Verissimo. Indirettamente e senza fare nomi ha detto:

“Mi fa un po’ sorridere perché molte cose non sono vere e vengono inventate. Se a qualcuno interessa della mia vita sono contento per loro. Non mi infastidisce più di tanto”.

È fidanzato Matteo Paolillo? Le sue parole

Ma oggi Matteo Paolillo è fidanzato? L’attore nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha ammesso che oggi il suo cuore effettivamente è impegnato.

Senza dire troppo a riguardo, ha dichiarato di essere molto felice e innamorato e di vivere una bella storia d’amore da diversi anni ormai:

“Io l’amore? E… io sono molto innamorato e felice. Sto vivendo una bellissima storia d’amore. Ormai sono quasi due anni. Ci siamo conosciuti all’estero e stiamo bene. Sono un po’ timido e riservato e ci tengo a mantenere privata la mia vita. Sono cose belle e vanno condivise e dette”.

