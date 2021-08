1 Matteo Pessina insieme alla fidanzata

Si torna a parlare di uno dei protagonisti degli Europei di Calcio. Facciamo riferimento a Matteo Pessina, grande rivelazione della Nazionale di Roberto Mancini nel corso della manifestazione sportiva. Poco dopo la spedizione azzurra, che ha regalato all’Italia il prestigioso trofeo, si è a lungo discusso anche della vita privata dei calciatori.

Matteo Pessina è stato senza dubbio uno degli uomini di copertina del gossip calcistico, poiché è emersa la rottura con la storica fidanzata Alessandra Navarra e la nuova relazione con la presunta vecchia fiamma del membro degli One Direction Liam Payne. La bella Vian Rasool, infatti, era stata spesso accostata nel 2018 al cantante britannico, ma non era mai stata o meno confermata la frequentazione.

Proprio in quei giorni pre e post Europei, però, è spuntata fuori la notizia che tra Matteo Pessina e Vian Rasool ci fosse del tenero. Notizia confermata poi sui social grazie a vari commenti e like che i due hanno scambiato, oltre a delle foto postate in vacanza. Nell’ultimo periodo, però, qualche attento fan ha notato che tra loro potessero esserci dei malumori a causa di vari gesti da parte di entrambi.

Vi avevamo raccontato, infatti, che Matteo Pessina e la sua fidanzata (a testimoniarlo sono gli screen) avevano smesso di seguirsi e sul profilo di lei erano scomparse le foto insieme. Ma in queste ore è arrivata una sorpresa, che farà senza dubbio piacere ai fan della coppia. Tra le storie di Instagram Vian Rasool ha condiviso un video insieme al suo compagno, dove lei è intenta a fare uno spuntino mentre il calciatore la riprende. Nel breve filmato si legge anche una battuta: “La mia prima gioia”, riferito probabilmente al cibo e “Matteo Pessina sei la seconda”.

Matteo Pessina e la fidanzata Vian Rasool 😍 pic.twitter.com/Y6L19eKSwy — disagiotv (@disagio_tv) August 9, 2021

Battuta che dimostra come tra loro tutto proceda per il meglio. Ma non è finita qui, perché ci sono altri indizi che confermano il ritorno sui social della coppia formata da Matteo Pessina e Vian Rasool…