1 Le prime parole di Matteo Ranieri

Solo ieri sera, a seguito dei numerosi gossip che circolavano già da qualche giorno, Sophie Codegoni ha annunciato la fine della sua storia con Matteo Ranieri. Come sappiamo l’ex tronista di Uomini e Donne solo poco più di un mese fa ha fatto la sua scelta, iniziando una relazione proprio con l’ex corteggiatore. Tuttavia nonostante i primi giorni era sembrato che tutto stesse procedendo per il meglio, a poco a poco Sophie e Matteo, per via delle troppe differenze caratteriali e non solo, si sono allontanati, fino a quando non hanno deciso di separarsi ufficialmente.

Nonostante la rottura però sembrerebbe che la coppia si sia lasciata in buoni rapporti, pur essendo tanto il dispiacere. Adesso dopo lo sfogo di Sophie Codegoni, a parlare della fine della sua storia per la prima volta è stato anche Matteo Ranieri. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne con una serie di storie su Instagram ha così affermato:

“Volevo annunciare e confermare la fine della mia relazione con Sophie. Forse ora capirete perché sono stato assente in queste due settimane. Adesso ho un po’ esorcizzato a mio modo quella che era la situazione. Il motivo è molto semplice: non si andava d’accordo su tante cose, perché comunque avendo stili di vita differenti e interessi differenti, anche le prospettive per il futuro erano differenti. Ci siamo vissuti in una realtà che era quella di Uomini e Donne, ma al di fuori è stato un po’ difficile. Vi chiedo di capire qual è lo stato mentale di noi due. Non è facile. Ci siamo lasciati da persone civili, da persone adulte quali siamo. Vi ringrazio per averci sostenuti”.

Matteo Ranieri parla dopo la fine della relazione con Sophie Codegoni. pic.twitter.com/7Sz1uaQKOY — disagiotv (@disagio_tv) March 26, 2021

In molti nel mentre continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra Matteo Ranieri e Sophie Codegoni, ma al momento sembrerebbe che per la coppia non ci sia un futuro. Ai due dunque noi facciamo un grande in bocca al lupo.