La scelta di Matteo Ranieri ha corteggiato in passato un noto ex tronista (VIDEO)

1 Valeria Cardone ha corteggiato Mattia Marciano

Sabato scorso c’è stata una registrazione di Uomini e donne che ha visto Matteo Ranieri fare la sua scelta tra Federica Aversano e Valeria Cardone. Il tronista ha scelto colei che è arrivata da meno tempo, la quale gli ha risposto di sì.

Di lei non abbiamo tantissime informazioni, ma indagando sul web è venuto fuori che questa non è la sua prima volta nel programma di Maria De Filippi. La venticinquenne napoletana, infatti, è già stato negli studi di Uomini e donne. Era la stagione 2017/2018 e sul trono c’erano Mattia Marciano e Paolo Crivellin.

Andando nel dettaglio Valeria non è scesa per l’appuntamento al buio, ma è arrivata circa un mese dopo dall’inizio del trono proprio per conoscere Mattia. Il tronista ebbe un incontro in studio con 6 o 7 corteggiatrici tra cui c’era anche la Cardone. Proprio lei, allora ventunenne, si presentò dicendo di essere lì proprio per lui. Potete vedere il video QUI sul sito di Witty TV.

A quanto pare, però, Mattia non la tenne, poiché non si mai vista durante le puntate e non risultano esterne fatte insieme.

A distanza di alcuni anni, Valeria Cardone è tornata del programma per corteggiare Matteo Ranieri e, come sappiamo dalle anticipazioni, è stata la sua scelta. Vediamo, quindi, cosa è successo…