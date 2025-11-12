A seguito di quanto accaduto negli ultimi giorni, Carlotta, la fidanzata di Mattia Scudieri, ha deciso di intervenire nuovamente e dopo l’ultima puntata del Grande Fratello si è sfogata sui social.

Parla la fidanzata di Mattia Scudieri

Negli ultimi giorni si è a lungo discusso di Mattia Scudieri. Il concorrente del Grande Fratello è infatti finito al centro dell’attenzione dopo che la sua fidanzata sembrava averlo lasciato con un post sui social. Quando però il gieffino è stato informato dell’accaduto, Carlotta ha fatto chiarezza sulla situazione, affermando di non voler mettere un punto alla sua storia. Mattia però nel mentre a oggi non ha ancora ricevuto delucidazioni e per questo motivo, nelle ultime ore, la sua fidanzata ha deciso di intervenire nuovamente. Dopo l’ultima puntata la compagna di Scudieri ha dichiarato:

“Voglio solo chiarire alcune cose. lo amo Mattia e continuo a sostenerlo, anche da fuori. Sicuramente determinati atteggiamenti mi infastidiscono, ma spero che quei problemi vengano risolti privatamente. Purtroppo non c’è stato modo e possibilità di mettermi in contatto con lui. Sono stata rassicurata che lunedì sera lui avrebbe saputo tutta la situazione completa. Spero che questo avvenga quanto prima, perché io non ho mai dichiarato di averlo lasciato”.

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo sfogo, la fidanzata di Mattia Scudieri ha aggiunto: “Chi ci conosce sa che il nostro rapporto è sempre stato basato su verità, rispetto e presenza. Da parte mia questo non è cambiato. Mattia deve sentirsi libero di comportarsi come ritiene più giusto, ma vorrei che lo facesse alla luce dei fatti reali e non di una realtà distorta. Tutto ciò mi tocca particolarmente. Aspetterò semplicemente che Mattia possa capire tutto”.

Che nel corso della prossima puntata dunque Mattia abbia modo di avere un chiarimento con la sua fidanzata? Non resta che attendere per scoprirlo.

