Nicolò Figini | 23 Maggio 2023

Amici 22

In un video che si sta diffondendo sul web, ecco Mattia Zenzola in un corso di Zumba da bambino

Mattia Zenzola al corso di Zumba da piccolo

Poco più di una settimana fa Mattia Zenzola ha vinto la finale di Amici 22, portando a casa la coppa e il premio in denaro di 157 mila euro. Nel corso di un’intervista ha rivelato anche cosa ne farà di questi soldi:

“I soldi verranno divisi. Il pensiero di poter riuscire finalmente a ripagare i miei genitori è qualcosa di stupendo. E il pensiero di poter dare qualcosa a loro mi rende felice. Quindi in parte sono per loro, per quello che hanno fatto per me.

La restante la metterò da parte per investirla nel mio sogno, in quello che voglio fare. Il mio sogno è vivere di arte. Non intendo solo dal punto di vista della danza. Mi piace l’arte, la recitazione, il cinema. Mi piace la musica. Voglio scoprirmi ancora di più, sono curioso”.

La sua passione per la danza, che lo ha portato fino a questo punto oggi, se la porta dietro da tantissimi anni. Il suo percorso è cominciato quando era solo un bambino e il suo talento lo dimostra anche un recente video che si sta diffondendo sui social in queste ore. Qui sotto, infatti, notiamo Mattia Zenzola mentre si scatena e si impegna all’interno di un corso di Zumba con altre persone adulte.

Avevamo già visto Mattia da bambino in un’altra occasione, ovvero quando abbiamo scoperto che a soli 13 anni aveva aperto un canale YouTube che poi è stato cancellato. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.