Andrea Sanna | 23 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

La sorpresa a Pamela Camassa

Nel corso della settimana a L’Isola dei Famosi Pamela Camassa ha avuto modo di raccontare qualcosa in più di sé. La naufraga ha riflettuto sul suo passato, ma ha deciso anche di voler guardare al futuro con positività. In puntata Ilary Blasi ha commentato con lei queste dichiarazioni, per poi confidare di avere una sorpresa per lei da una persona molto speciale.

A mandare un video messaggio è Filippo Bisciglia, il suo fidanzato. Pamela Camassa appena ha visto il suo volto sul led ha lasciato andar giù le lacrime e ha ascoltato cosa avesse da dire la sua dolce metà. Con parole d’amore e dolcezza, il conduttore televisivo rivolgendosi alla sua amata ha detto:

“Ciao ninni. Mi manchi tantissimo. Sappi che ti guardo sempre, sei fighissima. Mi stai piacendo caratterialmente, mentalmente. Poi mi piace quando dici le cose senza avere peli sulla lingua, quindi brava Pamy, continua così! Unica cosa. Io avrei reagito diversamente alla nomination fatta da un amico che dice di nominarmi per strategia. Pamy i rapporti umani hanno più valore della strategia”, ha detto Bisciglia invitando Pamela Camassa a riflettere. Con quest’ultima frase Filippo ha fatto riferimento alla nomination che Marco Mazzoli la scorsa settimana ha inflitto alla naufraga, parlando appunto di tattica.

A seguire Filippo Bisciglia ha invitato la sua fidanzata a proseguire il suo percorso a testa alta, come se stesse giocando la partita più difficile di paddle.

Filippo ha un messaggio speciale per Pamela! #Isola ❤️ pic.twitter.com/mIEybsM0xf — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 22, 2023

Prima di congedarsi Filippo ha salutato Pamela Camassa con un loro gesto: “Dai Pamy, fino alla fine… provaci. Ti aspetto, anzi ti aspettiamo sull’altra isola il più tardi possibile”. In questo caso si parla della nuova edizione di Temptation Island, di cui Bisciglia sarà nuovamente conduttore e che si svolgerà in Sardegna.

Inutile dire che Pamela Camassa si è molto emozionata per questa sorpresa di Filippo Bisciglia: “Ti amo, grazie! Che vuol dire quel gesto? Significa ‘amore’. Prima di partire io gli ho detto ‘ti saluterò così’. Tutto qui”.

Ilary Blasi ci ha tenuto a dire a Pamela che Filippo la segue tantissimo. E prima di chiudere la Camassa ha speso parole al miele per il suo fidanzato. Un tenero momento questo che ha commosso tutti.