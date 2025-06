Dopo due anni e mezzo, in queste ore è stato ritrovato il fratello scomparso di Pamela Petrarolo. L’ex gieffina a La Volta Buona rivela cosa è accaduto.

Ritrovato il fratello di Pamela Petrarolo

In queste ore è arrivata una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta: dopo due anni e mezzo Manuel Petrarolo, fratello di Pamela Petrarolo, è stato finalmente ritrovato. Come di certo in molti sapranno, da tempo il 35enne aveva fatto perdere le sue tracce e neppure la sua famiglia aveva più avuto notizie di lui. Più volte l’ex volto di Non è la Rai ha lanciato appelli in tv per cercare di mettersi in contatto con suo fratello ma fino ad ora erano state pochissime le informazioni giunte. Adesso, a distanza di due anni e mezzo è arrivata la svolta.

Come riportano le più grandi testate del nostro paese, Manuel è stato finalmente ritrovato, tuttavia attualmente si trova agli arresti domiciliari e risulterebbe indagato per il furto di una macchina. Stando a quanto è emerso, lo scorso 9 giugno sarebbero stati disposti a suo carico i domiciliari con braccialetto elettronico, in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Petrarolo tuttavia si sarebbe reso irreperibile. Nella serata di martedì Manuel sarebbe poi stato intercettato dai poliziotti a bordo di una macchina a noleggio. A quel punto pare sia stato trasferito in una seconda abitazione, in zona Quarticciolo, dove da ieri sta scontando gli arresti domiciliari.

La notizia nel mentre ha fatto il giro del web e così oggi a rompere il silenzio è stata anche Pamela Petrarolo. Ospite a La Volta Buona, l’ex volto di Non è la Rai ha svelato cosa sarebbe accaduto, spiegando che i suoi genitori sono stati avvistati del ritrovamento di suo fratello in piena notte dalla polizia.

Ma andiamo a leggere le dichiarazioni della showgirl.

Le parole di Pamela

Nel salotto di Caterina Balivo, Pamela Petraolo ha commentato quanto accaduto in queste ultime frenetiche ore e in merito ha dichiarato:

“Noi siamo sollevati. Se lui avrà fatto qualcosa di sbagliato è giusto che paghi, ma noi siamo la sua famiglia, è mio fratello. Saperlo vivo è tanto importante. Noi siamo la sua ancora. Io credo nella redenzione. Le persone attraverso un dolore o uno sbaglio importante possono cambiare e migliorare”.

Ma non è finita qui. Pamela Petrarolo infatti fa sapere anche che al momento né lei né la sua famiglia hanno ulteriori notizie di Manuel e stanno apprendendo le informazioni dai giornali. Ecco le parole dell’ex gieffina: “Non sappiamo dov’è agli arresti domiciliari. Mia mamma a parte quella telefonata non sa nulla. Neanche possiamo chiamare perché da quello che ho capito non ha un telefono. Noi non sappiamo assolutamente nulla. A oggi sappiamo solo che è vivo e che è agli arresti domiciliari, il resto lo abbiamo appreso dai giornali”.

