Vincenzo Chianese | 3 Giugno 2024

Pochi minuti fa Christian Stefanelli ha postato sui social una storia sospetta che lascia presagire che l’amicizia con Mattia Zenzola stia vivendo un momento di difficoltà e c’è già chi parla di presunta lite.

Fine dell’amicizia tra Mattia Zenzola e Christian Stefanelli?

All’interno della scuola di Amici 21, come in molti ricorderanno, è nato un legame fortissimo tra Mattia Zenzola e Christian Stefanelli. I due ballerini per lungo tempo si sono sostenuti e supportati a vicenda e anche dopo la fine del talent show si sono mostrati spesso insieme. Tuttavia a oggi sembrerebbe che l’amicizia tra gli ex allievi abbia subito una brusca frenata. Poco fa infatti proprio Christian ha pubblicato un lungo sfogo sui social, nel quale ha parlato di un “rapporto fraterno” che per l’appunto sembrerebbe essere terminato. A quel punto i più hanno ipotizzato che Stefanelli stesse parlando di Mattia e c’è già chi ha ipotizzato a una presunta lite. Queste le parole del ballerino:

“Da qualche tempo ormai il rapporto che ritenevo fraterno ha subito una brusca frenata. Ho sempre voluto essere chiaro e trasparente con tutti. Ci ho messo coraggio, carattere e più volte la faccia, per difendere e tutelare colui che ritenevo un fratello. A tutto esiste un limite. Io non sono in grado di far finta per quieto vivere”.

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo sfogo, Christian Stefanelli, pur non facendo mai il nome di Mattia Zenzola, ha aggiunto: “Difenderei a qualsiasi costo una persona a me cara. Non pretendo di essere ricambiato, ma per me un amico è colui che ti aiuta a risolvere i problemi, che si espone quando più volte chiedi aiuto. La delusione è grande”.

Cosa starà accadendo dunque? Christian si starà davvero riferendo all’amicizia con Mattia? Attualmente il ballerino non ha fornito ulteriori dettagli, ma non è escluso che nelle prossime ore intervenga nuovamente per fare chiarezza.