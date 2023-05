NEWS

Andrea Sanna | 14 Maggio 2023

Amici – Mattia Zenzola parla di Christian

Mattia Zenzola lo scorso anno è stato allievo della scuola di Amici, ma a un passo dal Serale ha dovuto rinunciare al suo sogno per via di un infortunio. Raimondo Todaro, però, gli aveva promesso che questa stagione avrebbe ottenuto il banco. Con costanza e determinazione il ballerino di latino è riuscito a fare parte nuovamente del talent show e oggi si gioca la finale.

Ospite della puntata di Verissimo Mattia Zenzola ha parlato dei legami creati nella scuola di Amici 22. Non ha potuto non citare Christian, conosciuto nella scorsa edizione del talent: “Addirittura con una persona che ho conosciuto qui ho fatto il mio primo tatuaggio della mia vita. L’ho fatto con Christian, che è entrato nel mio cuore, è come mio fratello. Se mi sta guardando lo saluto. Questo posto ti fa incontrare amici speciali e te li porti con te nella tua vita. Io prima non ero abituato a tutto questo. Per me anche il festeggiare il compleanno con tante persone è stato bellissimo”.

Tra le tante cose Mattia Zenzola ha raccontato proprio come abbia vissuto l’infortunio e il ritorno tra i banchi di Amici 22: “Ho cercato di fare il possibile. Pensavo di non farcela e fino all’ultimo non ero sicuro. Anche quando sono entrato non ero al 100%. In questo periodo di infortunio ho fatto anche la maturità e ora sono qui. Una rivincita inaspettata, oggi posso dirlo. Io non ho mai smesso di crederci, ma non me l’aspettavo”.

A trasferire l’amore per la danza a Mattia Zenzola è stata sua mamma, che ringrazia: “Devo tutto a lei. Mi ha sempre portato ovunque. Ho un rapporto bello con entrambi i miei genitori, ma più con mia madre. Io durante le sue lezioni di fitness la seguivo”.

“Qual è il mio sogno? Lo sto vivendo ora ad Amici”, ha spiegato Mattia Zenzola. E a proposito del suo insegnante ha speso parole al miele: “È il mio coach e mentore. Colui che mi ha dato una seconda chance dopo l’infortunio e a lui devo tanto”.