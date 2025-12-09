Ospite a Verissimo, Federica Pellegrini è tornata a parlare di Filippo Magnini, commentando le recenti dichiarazioni del suo ex fidanzato sulla loro relazione.

Le parole di Federica Pellegrini

In questi giorni si è molto discusso di Filippo Magnini. Ospite a Belve, il famoso nuotatore ha stroncato la lunga relazione avuta in passato con la collega Federica Pellegrini, terminata nel 2017. Senza mezzi termini, il concorrente di Ballando con le Stelle ha affermato:

“Se quello con Federica è stato un amore importante? A oggi direi più no che sì. Secondo me non c’è stato tanto rispetto, parlo a livello di persona. Io penso più suo nei miei confronti. Devo dire che, a parte i primissimi tempi, non è stata una bella storia”.

Poche ore dopo è così arrivata la prima replica di Federica Pellegrini, che ha dichiarato: “Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere. Ma non voglio aggiungere nulla. Va bene così”. Adesso la campionessa, ospite a Verissimo, è tornata sulla dichiarazioni di Filippo Magnini e, replicando nuovamente al suo ex fidanzato, ha aggiunto:

“Se decido di stare 6 anni con una persona, nonostante tutto quello che capita in mezzo, per me è importante. Per me la storia con Filippo è stata travagliata, con tanti alti e bassi, ma importante. Le sue parole mi fanno sorridere. Se ha detto certe cose, evidentemente le pensa. Perché dovrebbe mentire? Ma non mi sono fatta domande, mi sono solo fatta una risata. Le persone più vicine sanno come è andata la nostra storia, va bene così. Abbiamo ognuno la nostra vita e le nostre famiglie”.

A oggi intanto sia Federica Pellegrini che Filippo Magnini si sono rifatti una vita ed entrambi hanno ritrovato l’amore e la serenità.

