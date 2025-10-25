In una recente intervista la compagna di Domenico D’Alterio è tornata a dire la sua dopo l’avvicinamento tra il concorrente e Benedetta Stocchi al GF. Delusa e arrabbiata ha poi riservato una bordata alla gieffina: “Vale meno di zero”.

Le parole della compagna di Domenico del GF

Al GF l’atmosfera si fa sempre più tesa. Al centro del dibattito c’è il comportamento di Domenico D’Alterio, che si è visibilmente avvicinato alla coinquilina Benedetta Stocchi, scatenando il malumore della fidanzata Valentina, che è tornata a parlare dopo il suo intervento in puntata e lo sfogo social.

A seguito di giorni di silenzio la compagna del concorrente del GF è stata intervistata da Lorenzo Pugnaloni. Valentina ha raccontato senza filtri come sta vivendo questa situazione:

“In questo momento non penso a nulla. Ho solo la testa invasa da pensieri… mi sarei aspettata tutto tranne questo caos esterno”, ha dichiarato, lasciando trasparire amarezza e delusione.

Dopo il confronto in diretta con Domenico al GF, si aspettava un cambiamento, ma le cose, a suo dire, sarebbero peggiorate: “Ho cercato di far capire la situazione esterna al mio uomo, ma senza alcun risultato e rispetto. È peggiorato tutto ancor di più”.

Quando le viene chiesto se tornerà nella Casa del GF per un nuovo confronto, Valentina risponde con ironia ma anche vaga: “No spoiler! Nessuna decisione: sto valutando bene le mie carte in tavola, anche perché non capisco… lui è ambiguo nelle risposte ma, soprattutto, nei gesti!”.

Ma è la frase su Benedetta Stocchi a diventare virale sui social: “Non conosco nessuna Benedetta… mi astengo dal parlare di una persona che, per me, vale meno di zero!”.

Parole durissime che lasciano intendere quanto la fidanzata di Domenico si senta ferita e delusa. Intanto, nella Casa del GF, il feeling tra Domenico e Benedetta continua ad attirare le attenzioni delle telecamere e a dividere il pubblico. C’è chi crede nella loro semplice amicizia e chi, invece, intravede qualcosa di più.

La tensione cresce e tutti si chiedono: Valentina tornerà al GF per dire la sua in diretta?

