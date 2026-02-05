È arrivato il comunicato ufficiale da parte di Mediaset ed Mfe – Media for Europe, che ha avviato una causa contro Fabrizio Corona da 160 milioni di Euro.

Mediaset avvia una causa contro Fabrizio Corona

Con un comunicato ufficiale Mediaset e Mfe-Media for Europe hanno reso nota la notizia di avere avviato una causa da 160 milioni di Euro contro Fabrizio Corona.

A seguito della notizia dell’ex re dei paparazzi di voler querelare Mediaset, ora è l’azienda ad annunciare la sua presa di posizione netta sull’accaduto. Ecco quanto si apprende dalla nota ufficiale:

“MEDIASET E MFE AVVIANO UNA CAUSA CIVILE DA 160 MILIONI DI EURO CONTRO CORONA

Quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da Fabrizio Corona, attraverso una violenza verbale inaudita, costituisce un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realtà coinvolte.

Per queste ragioni, i singoli soggetti lesi, insieme a Mediaset e MFE – MEDIAFOREUROPE, hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 milioni di euro, nei confronti di Fabrizio Corona e delle società a lui riconducibili, per danni reputazionali e patrimoniali.

Il Gruppo si riserva inoltre di agire verso chi, a vario titolo, incentiva, amplifica o diffonde consapevolmente tali contenuti”.

Il comunicato dell’azienda

Nel lungo comunicato di Mediaset sono state spiegate ulteriormente le ragioni che hanno portato a questa scelta:

“Non si tratta di gossip, né di pettegolezzo. Si tratta di un meccanismo organizzato e sistematico, nel quale la menzogna diventa uno strumento di lucro. Su questa campagna d’odio, Corona monetizza migliaia di euro ogni settimana.

Mediaset e MFE agiranno in ogni sede per contrastare questo meccanismo. Che può colpire chiunque, persone note e cittadini comuni. Con una differenza sostanziale: mentre un grande gruppo come il nostro può permettersi strumenti di tutela adeguati, moltissime persone non hanno le risorse economiche necessarie per difendersi.

Per questo motivo, le somme eventualmente riconosciute dal giudice a titolo risarcitorio in questo procedimento saranno destinate alla creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale delle vittime di stalking, dei reati rientranti nel cosiddetto Codice Rosso e di tutti i fenomeni di cyberbullismo. Le persone, tutte le persone, devono potersi difendere sempre da questi crimini

odiosi.

Il comunicato Mediaset e MFE contro Fabrizio Corona

Questa quindi la presa di posizione da parte dell’azienda.

