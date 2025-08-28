Un video pubblicato da Mediaset su YouTube ha spoilerato in anticipo cosa farà Scacco Matto a Sarabanda. La gaffe è diventata virale prima che il video venisse poi rimosso dalla piattaforma.

Il grosso spoiler di Mediaset su Sarabanda

La nuova edizione di Sarabanda con Enrico Papi si avvia alla conclusione il 31 agosto, ma un inaspettato spoiler ha rovinato la sorpresa ai fan del programma musicale. Un video pubblicato per errore sul canale YouTube ufficiale di Mediaset ha svelato in anticipo l’esito della puntata finale.

Protagonista dello spoiler è Marco Briano, in arte Scacco Matto, già noto per il suo orecchio assoluto e per le sue performance brillanti. Il 26 agosto il concorrente aveva sfiorato la vittoria nel gioco “7 x 30”, sbagliando solo il titolo del brano Un Ragazzo di Strada dei Corvi. Il giorno successivo, il risultato è stato molto simile e si è verificato un fatto analogo. Ma nel video pubblicato (e poi successivamente rimosso) si è visto chiaramente che nella puntata del 28 agosto Marco vincerà una grossa cifra a Sarabanda. Ben 126.000 Euro. La puntata andrà in onda oggi intorno alle 18:45/18:50.

Nonostante la rimozione del video di Sarabanda da parte di Mediaset su YouTube, il contenuto è diventato virale nel giro di poche ore. Il pubblico ha cominciato a parlarne e così scoperto in anticipo il trionfo del giovane campione originario di Savona, ex studente del Boselli Alberti, ragioniere, scacchista e appassionato di musica.

Quindi un finale a sorpresa, spoilerato per errore, che ha spiazzato e non poco i fan del programma.

Ricordiamo ovviamente che ci avviamo alla conclusione di Sarabanda. Da lunedì 1° settembre tornerà Avanti un Altro con Paolo Bonolis, Luca Laurenti e tutti i protagonisti del mini mondo. Le prime due settimane andranno in onda puntate inedite della scorsa stagione, mentre da metà mese riprenderanno le nuove registrazioni.