Mediaset valuta l’idea di ridurre la durata di Pomeriggio 5 da settembre, quando subentrerà Gianluigi Nuzzi alla conduzione. L’ipotesi è inserire una soap tra il programma e il quiz preserale, replicando il buon riscontro estivo. Nessuna conferma ufficiale, ma i rumor si fanno insistenti.

Pomeriggio 5 si accorcia a settembre

Settembre potrebbe portare importanti cambiamenti nel pomeriggio di Canale 5 e non solo in Rai con il Prime Time! Secondo quanto riportato da BubinoBlog, Mediaset starebbe valutando l’ipotesi concreta di accorciare la durata di Pomeriggio 5, il talk show che ha rappresentato per anni uno dei pilastri del daytime della rete.

La decisione, se dovesse essere confermata, però non sarebbe del tutto casuale. Dietro infatti ci sarebbe attento studio sugli ascolti degli ultimi mesi, soprattutto nel periodo estivo, durante il quale la programmazione con le soap turche a ridosso del quiz del preserale (in questo periodo stiamo vedendo Sarabanda) ha ottenuto ottimi risultati in termini di share e attenzione del pubblico.

Adesso che c’è stato il cambio di conduttore, con l’addio di Myrta Merlino e l’arrivo di Gianluigi Nuzzi, Pomeriggio 5 potrebbe subire dei cambiamenti piuttosto importanti. BubinoBlog conferma:

“In merito a Mediaset possiamo confermare le voci di un ipotetico accorcio di Pomeriggio 5. Da settembre vedrà alla conduzione l’arrivo di Gianluigi Nuzzi. Poiché forte dello schema del successo estivo si sta pensando di continuare con una soap dopo Pomeriggio 5 e prima del quiz del preserale.”

Potrebbe trattarsi di una mossa vincente che aiuterebbe a snellire il palinsesto pomeridiano della rete, da sempre molto importante per Mediaset. Specie poi se il programma si concentrerà più su fatti di cronaca e attualità. Con l’inserimento di una soap, potrebbe così alleggerire la messa in onda. Al momento è bene precisare che non vi è alcuna conferma ufficiale, si tratta di indiscrezione. Le voci però si fanno via via sempre più insistenti.