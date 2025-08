Stefano De Martino ha rimosso diversi tatuaggi. Secondo il settimanale Oggi sarebbe stato spinto da “pressioni dall’alto” per presentarsi con un’immagine più adatta alla Rai. Il conduttore, però, aveva già iniziato il processo nel 2024, parlando apertamente del suo pentimento.

Stefano De Martino rimuove i tatuaggi

Stefano De Martino è finito sotto i riflettori per un gesto che ha sorpreso molti: la rimozione di alcuni suoi tatuaggi storici. Ma è davvero una scelta personale o, come sostengono alcune voci, si tratterebbe di una “richiesta dall’alto”? Probabile si tratti più della prima opzione, ma leggiamo comunque quanto emerso.

Il caso è tornato a far parlare dopo che il magazine Gente ha pubblicato due foto a confronto, prima e dopo la rimozione. Sul petto di Stefano De Martino non ci sono più l’ancora, le mani, le due spade, il timone e neppure il nome del figlio Santiago. Rimangono, invece, la tigre sull’addome e il nomignolo datogli dal nonno “Biscuit” inciso sul petto, a cui il conduttore è profondamente legato.

Secondo le parole del direttore di Oggi, ci sarebbe ben altro dietro: “Stefano è conduttore, ballerino, artista, ma in questi giorni l’abbiamo visto sotto l’aspetto di dipendente Rai. Evidentemente sotto pressione ha deciso di rimuovere diverse tracce d’inchiostro, in particolare quelle più visibili. Mi viene in mente una fotografia dove si nota un cerotto sul collo”, ha scritto. “Motivo? Una pelle ‘più pulita’ per il ruolo da conduttore Rai. Ma è giusto doversi cancellare per adeguarsi?”

Le voci su presunte pressioni Rai si sono fatte insistenti (anche se mai confermate), ma è bene chiarire che la decisione di De Martino risale al 2024. Fu lui stesso a parlarne sui social. In alcune storie Instagram spiegava di aver cominciato il processo di rimozione partendo proprio dai tatuaggi più esposti. In quella circostanza qualcuno pensava che la scelta fosse legata all’ex Belen.

Non si tratta nemmeno di una sorpresa assoluta. Già nel 2022, in un’intervista al programma La Conferenza Stampa, De Martino aveva rivelato: “Ho un po’ di tatuaggi sparsi. Non ve li fate ragazzi, tanto vedrete che cambierete idea, fidatevi. Sono come le donne che si fanno la frangia e dopo due giorni dicono: ‘non vedo l’ora che mi ricrescano i capelli’. Io vorrei che mi ricrescesse la mia pelle pulita sopra, ma non posso”.

E mentre i gossip sul privato continuano, al settimanale Mio Stefano De Martino recentemente ha voluto mettere in chiaro di non avere mai ricevuto alcun richiamo da parte della Rai. Molto probabile sia così anche stavolta con i tatuaggi e si tratta, semplicemente, di una scelta personale!