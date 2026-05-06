Alla fine degli anni ’90 aveva conquistato tutti con la pubblicità di Omnitel. Ora Megan Gale torna per il nuovo spot di Iliad. Un ritorno particolarmente apprezzato dai nostalgici.

Megan Gale torna dopo il successo dello spot Omnitel: protagonista della nuova pubblicità di Iliad

Megan Gale, nel 1999, aveva conquistato tutti con la sua straordinaria bellezza e la sua simpatia. La modella australiana era la protagonista di uno spot Omnitel, ora Vodafone, ed era diventata il simbolo di una generazione che stava per accogliere il nuovo millennio. Una campagna che ottenne un successo così grande che il contratto le fu rinnovato fino al 2006. A distanza di vent’anni, nell’era degli spot creati con l’intelligenza artificiale, Iliad, nuovo operatore delle comunicazioni, ha deciso di contattare proprio l’ex modella che, alla soglia dei 51 anni, sarà di nuovo protagonista di una pubblicità.

Megan Gale, nel nuovo spot, ha il compito di riaffermare il valore del “per sempre“, come riportato dal Corriere, come impegno concreto nel settore della comunicazione, un settore spesso segnato da cambiamenti. “Il ritorno di Megan diventa così il punto di partenza per una riflessione più ampia sulla fiducia e sulle scelte che oggi siamo disposti a rimettere in discussione” ha scritto l’azienda in una nota ufficiale. “Tornare in Italia dopo così tanti anni è stato davvero molto speciale, un vero sogno ” ha dichiarato la modella, che ora vive in Australia dopo il matrimonio con l’ex calciatore Shaun Hampson, da cui ha avuto due figli, River e Rosie. “L’Italia è sempre stata molto vicina al mio cuore, così come lo sono gli italiani” ha aggiunto la modella, spiegando di essere molto grata per questa possibilità.

Megan Gale: la sua carriera

Megan Gale è nata a Perth nel 1975 e quando aveva vent’anni ha vinto un concorso per modelle che le ha permesso di trovare lavoro nel mondo della moda. Ha collaborato con molti marchi famosi ed è stata sulle copertine di Vogue, Marie Claire e Grazia. Ha lavorato anche come attrice in alcune commedie all’italiana, come Vacanze di Natale 2000 di Carlo Vanzina e Body Guards – Guardie del corpo, di Neri Parenti.

Ha ottenuto ruoli anche in Stregati dalla Luna e Stealth – Arma Suprema, per poi lavorare accanto a Russell Crowe nel film The Water Diviner. La sua carriera da attrice è andata avanti con tanti titoli famosi, come Mad Max: Fury Road e Three Thousand Years of Longing. Ora è finalmente tornata in Italia, precisamente a Milano, per girare la nuova pubblicità Iliad, mostrando sempre una straordinaria bellezza e una grande simpatia.