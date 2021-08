1 L’attacco di Thomas Markle Jr. prima del GF Vip australiano

Il tabloid inglese The Sun qualche settimana fa aveva dato la notizia della partecipazione di Thomas Markle Jr. come concorrente del Grande Fratello Vip australiano. Un annuncio che ha fatto presto il giro del mondo e che, secondo i ben informati, avrebbe fatto tremare la sorellastra e duchessa di Sussex, Meghan Markle.

Questo perché i rapporti tra Meghan e Thomas sono praticamente nulli da almeno 10 anni. In base a quanto scritto dalla stampa britannica la moglie del Principe Harry pare sia intimorita da questa scelta perché ha paura che, ancora una volta, il fratellastro possa infangare il suo nome con gravi accuse.

E diciamo che a quanto pare non si sbagliava. Vanity Fair racconta, infatti, che Thomas ancor prima della sua partecipazione come concorrente del GF Vip australiano ci è andato giù pesante. Il 55enne ha sferrato le prime critiche a Meghan Markle nei primi trailer diffusi dalla rete Channel Seven:

«È una superficiale», ha sbottato Thomas Markle Jr. riferendosi a Meghan. Oltretutto, per rincarare la dose ha rimarcato il fatto che in passato abbia più volte consigliato a Harry di sposarla: «Gli ho detto: “Penso che lei ti rovinerà la vita”». Qui fa riferimento alla famosa lettera scritta al Principe prima del Royal Wedding, suggerendogli «non è troppo tardi per tornare indietro». Nella medesima lettera aveva aggiunto anche che Meghan Markle non era la donna giusta per lui e che «stava recitando la parte di una principessa come un’attrice al di sotto della media di Hollywood».

Insomma se questo è solo l’antipasto, non osiamo immaginare cosa potrà dire ancora il fratellastro di Meghan Markle durante la sua permanenza al GF Vip australiano! Intanto nelle scorse ore dure critiche sono arrivate anche dalla sorellastra della duchessa di Sussex. Andiamo a vedere cosa è successo…