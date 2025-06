Dividono le dichiarazioni recentemente rilasciate da Meghan Markle nel podcast Confessions of a Female Founder: “Essere ricca mi fa sentire in colpa, ma temo di non averne mai abbastanza”

Il rapporto di Meghan Markle con il denaro

Meghan Markle oggi vive una vita decisamente lontana dal passato, prima del matrimonio con il Principe Harry. Il suo conto in banca, così come quello del marito, è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni. Questo anche grazie a contratti milionari con piattaforme di streaming e aziende. Stando al sito Celebrity Net Worth, il patrimonio della coppia ammonterebbe a circa 60 milioni di dollari. In parte ereditati da Harry (tra i 25 e i 40 milioni) e in parte guadagnati con le varie attività imprenditoriali e mediatiche.

Nonostante ciò, la Duchessa di Sussex ha ammesso di non avere un rapporto semplice con il denaro. Si sentirebbe in colpa per averne tanto, ma forse non abbastanza. Ha ammesso di essere vittima, sebbene abbia un patrimonio milionario, della mentalità per la quale i soldi non siano mai troppi.

Ospite del podcast Confessions of a Female Founder, condotto dalla nota imprenditrice Sara Blakely, Meghan Markle ha confessato: “Penso che a molte donne, in particolare, sia stato insegnato a non parlare nemmeno di soldi. E c’è molta mentalità di colpa legata al fatto di averne molti”.

Un senso di disagio che deriverebbe anche da motivazioni storiche e culturali:

“Solo negli anni ’70 le donne hanno potuto avere una carta di credito, una linea di credito su una carta di credito, senza il marito”, ha sottolineato Meghan Markle. Ma ha anche evidenziato come molte donne, soprattutto imprenditrici, “non riescono ad accettare il fatto di augurarsi qualcosa di più per se stesse e per la propria libertà finanziaria”.

Nonostante il successo e la ricchezza, Meghan Markle continua a impegnarsi nel suo percorso professionale: ha lanciato un brand lifestyle e un prodotto a base di marmellata artigianale, e ha preso parte a una docu-fiction ambientata nella sua attuale vita a Montecito, in California. Senza dimenticare il ruolo più importante per lei: essere madre di Archie e Lilibeth.

A darle equilibrio, racconta, è anche il rapporto con il marito. Il supporto da parte del Principe Harry per lei sarebbe fondamentale.

Prima di sposare il figlio di Re Carlo III, Meghan Markle era già economicamente indipendente. Grazie al ruolo nella serie Suits, guadagnava oltre 50.000 dollari a episodio, con un reddito annuo stimato intorno ai 450.000 dollari. A queste cifre si aggiungono cachet per film come Remember Me (187.000 dollari) e The Candidate (171.429 dollari), oltre agli introiti del suo blog lifestyle The Tig e dei contenuti sponsorizzati.

Un’ascesa importante quindi. Al contempo però per Meghan Markle la ricchezza è una conquista, sì, ma anche un tema ancora difficile da vivere senza sensi di colpa. Le sue parole stanno facendo molto discutere e hanno diviso l’opinione pubblica.