Milano ha ospitato una serata indimenticabile dedicata a una delle figure più affascinanti e poliedriche del panorama culturale contemporaneo: Melanie Francesca. Lo scorso 27 maggio, il JustMe, location nel cuore di Milano nota per il suo stile elegante ed esclusivo, capace di coniugare atmosfera internazionale, design contemporaneo e fascino glamour, ha fatto da cornice a un evento di grande successo, curato in ogni minimo dettaglio dal celebre organizzatore Anthony Russo, la cui professionalità, passione ed eleganza hanno reso la serata davvero memorabile.

Melanie Francesca, successo per il libro ‘La carne dell’eternità’

Il party di presentazione dell’ultimo libro di Melanie Francesca, La carne dell’eternità, ha registrato una straordinaria partecipazione di ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, dell’imprenditoria e della comunicazione. Tra i presenti, il figlio Adam, lo speaker radiofonico Fernando Proce, il direttore di Villegiardini Marco Miglio, la nota direttrice Lorella Ridenti, l’attore e personaggio televisivo Alex Belli insieme alla compagna Delia Duran, e il celebre commercialista e autore del libro Commercialista di te stesso Marco Masci. Una lista di ospiti che ha confermato il grande affetto e la stima che il mondo culturale e dello spettacolo nutrono nei confronti dell’autrice.

La serata ha celebrato la straordinaria carriera artistica e letteraria di Melanie Francesca, autrice di ben 21 libri e protagonista negli anni di importanti collaborazioni televisive e radiofoniche su Rai, Mediaset e RTL 102.5. Artista apprezzata anche a livello internazionale, ha esposto le sue opere tra Europa e Medio Oriente, portando avanti una ricerca creativa che unisce spiritualità, modernità e visione contemporanea.

Particolare attenzione è stata dedicata proprio a La carne dell’eternità, opera che conferma il percorso umano e spirituale dell’autrice e il suo sguardo originale tra Oriente e Occidente, accolta con grande entusiasmo dai presenti. Una festa ricca di emozioni, incontri e momenti speciali, dove cultura, eleganza e convivialità si sono incontrate in una delle location più suggestive della nightlife milanese. Un successo che porta la firma di Russo e del talento senza tempo di Melanie Francesca.