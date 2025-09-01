Secondo le ultime voci di corridoio, Melissa Satta sarebbe incinta di Carlo Gussalli Beretta. La coppia starebbe aspettando un figlio e in queste ore è stato anche svelato il sesso del presunto bebè.

Le ultime voci di corridoio su Melissa Satta

In questi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Melissa Satta. Come di certo in molti sapranno, da un anno a questa parte l’ex Velina di Striscia La Notizia è legata all’imprenditore bresciano Carlo Gussalli Beretta, ex fidanzato di Giulia De Lellis. La relazione tra i due sembrerebbe procedere a gonfie vele, tuttavia nelle ultime ore un pettegolezzo ha riportato la coppia al centro del gossip.

Stando a quanto si mormora infatti Melissa sarebbe incinta e starebbe aspettando un figlio da Carlo. A far scatenare gli utenti è stata in particolare una foto postata sui social dalla Satta, dove si noterebbe una certa rotondità sul ventre. A quel punto in rete si è iniziato a mormorare che la modella sarda fosse in dolce attesa e l’indiscrezione ha iniziato a fare il giro della rete. Ma non è finita qui.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 1 settembre 2025: previsioni oggi e domani

In queste ore infatti ad aggiungere nuovi retroscena è stata Deianira Marzano. La celebre esperta di gossip ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di alcune follower, che hanno svelato ulteriori particolari. Stando a quanto si legge, Melissa Satta sarebbe incinta di un maschietto e, sempre secondo quanto riferito, pare che la famiglia di Carlo Gussalli Beretta sia felicissima della presunta gravidanza. Sembrerebbe anche che i due stiano già pensando di trasferirsi in una casa più grande in vista dell’arrivo del bambino.

Attualmente però i diretti interessati non hanno confermato le indiscrezioni sul loro conto e al momento dunque i gossip sono da prendere con le pinze. Si tratterebbe, qualora la notizia venisse ufficializzata, del secondo figlio per la Satta. Melissa è infatti già mamma di Maddox Prince Boateng, nato dal matrimonio con il calciatore Kevin-Prince Boateng.