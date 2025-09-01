A seguito del caso Bova, in queste ore Rocío Muñoz Morales è riapparsa in pubblico. Ecco le prime dichiarazioni dell’attrice, che ha preso parte alla Mostra del Cinema di Venezia.

Parla Rocío Muñoz Morales

In queste settimane si è fatto un gran parlare di Rocío Muñoz Morales. A seguito del caso Bova infatti la celebre e amata attrice è stata travolta da un vero ciclone mediatico e sul suo conto se ne sono dette di ogni. Nonostante le malelingue del web e le voci di corridoio mai confermate, Rocío non è mai intervenuta per dire la sua e ha preferito percorrere la via del silenzio. In queste ultime ore è tuttavia accaduto qualcosa di inaspettato. La Morales infatti è arrivata a Venezia per prendere parte al Filming Italy Venice Award, evento collaterale della Mostra del Cinema. Proprio in questa occasione l’attrice è stata premiata per il lavoro svolto durante la scorsa stagione ed è apparsa in splendida forma. Ma non è finita qui.

Al termine della conferenza stampa Rocío è stata raggiunta da Adnkronos e ha così rilasciato alcune prime dichiarazioni, che naturalmente in breve hanno fatto il giro del web. Queste le sue parole in merito: “Sto bene, sono serena, sono tranquilla. Perché, non si vede?”. Ma non solo.

Poco dopo Rocío Muñoz Morales è stata raggiunga dai giornalisti sulla Terrazza Campari del Lido di Venezia. A quel punto l’attrice, rilasciando ulteriori dichiarazioni, ha aggiunto: “Mi sono convinta che bellezza e giustizia non vadano mai separate. Quando ti senti più fragile scopri di avere una forza incredibile, una forza che non credevi di avere. Sono una donna coraggiosa”.

Quella di Venezia è stata la prima apparizione pubblica di Rocío dopo i fatti delle ultime settimane. L’attrice dunque a oggi sta riprendendo in mano la sua vita e si sta concentrando unicamente su sé stessa e sulla sua famiglia.