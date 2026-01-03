Il cantautore ripercorre a cuore aperto le scelte sentimentali della sua vita, tra responsabilità, rinunce e un legame profondo con la giovane Barbara d’Urso

Memo Remigi, una vita sentimentale senza sconti

Ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata in onda sabato 3 gennaio alle 17.05 su Rai 1, Memo Remigi si lascia andare a una confessione lucida.Nel ricordare il rapporto con la moglie Lucia, Remigi restituisce l’immagine di un legame complesso, esposto al giudizio altrui e segnato da inevitabili oscillazioni: una relazione fatta, come amava dire lei, di “alte e basse”.

La responsabilità prima di tutto

Nel corso dell’intervista, Remigi rivendica un principio che considera irrinunciabile: non aver mai fatto soffrire deliberatamente le donne che ha avuto accanto: «Nel momento in cui mi chiedevano di sposarmi, io non riuscivo a “quagliare”. Avevo già un figlio che per me era ed è tuttora la cosa più importante. E c’era Lucia, che mi ha sempre lasciato una porta aperta».

Barbara d’Urso, un amore vero e pulito

Il momento più delicato dell’intervista arriva quando Memo Remigi parla di Barbara d’Urso.

Il cantautore non ha dubbi nel definire quella relazione un amore vero, intenso e limpido. Una storia segnata da una forte differenza d’età – lui aveva vent’anni più di lei – ma vissuta, sottolinea, con grande correttezza: «Parliamo di periodi giurassici, più di quarant’anni fa. È stato un grande amore, sì, un amore vero, bello e anche molto pulito», racconta.

Un legame segnato da una forte differenza d’età – «Io avevo vent’anni più di lei, anche se non li dimostravo» – ma vissuto, sottolinea Remigi, con rispetto e intensità. Una relazione durata quattro anni, nata a Milano, poco dopo l’arrivo di lei da Napoli: «Ci siamo incontrati lì, a Milano, e io stavo iniziando a farmi una strada. È nata così questa storia».

Tra amore e dolore, una scelta che pesa ancora

Quel rapporto si intreccia con una fase personale particolarmente difficile. Remigi racconta, con un’ironia amara che non nasconde il dolore, di essere stato allontanato da casa dalla moglie proprio in quel periodo. Una frattura che rende ancora più complesso il contesto emotivo di quella storia.

Alla domanda su eventuali contatti attuali con Barbara d’Urso, la risposta è: «No, non ci siamo più sentiti». Nessuna recriminazione, nessun rimpianto esibito. Solo il riconoscimento di un amore che ha avuto il suo tempo e il suo senso.