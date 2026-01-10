A Tali e Quali arriva Francesco Totti come quarto giurato

L’ex calciatore e capitano della Roma Francesco Totti sarà il quarto giurato della seconda puntata di Tali e Quali, trasmissione condotta da Nicola Savino.

Francesco Totti giurato a Tali e Quali

Belle novità in vista della seconda puntata di Tali e Quali. Dopo la presenza di Carlo Conti in apertura, infatti, è previsto un altro gradito ospite. Come si legge anche sul sito di Davide Maggio, Francesco Totti è pronto a calarsi nei panni di giurato d’eccezione nel talent show condotto da Nicola Savino.

L’ex capitano della Roma andrà ad aggiungersi, ovviamente al cast attuale composto da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e la new entry Massimo Lopez.

La grande novità di questa stagione, però, è la presenza di Francesco Totti, che prenderà parte come giurato alla seconda puntata del programma, prevista il 16 gennaio. Il campione, amatissimo dal pubblico, con la sua spontaneità e simpatia sarà sicuramente un valore aggiunto.

Il format di Tali e Quali, che si ispira a Tale e Quale Show, si concentra su persone comuni che cercano di imitare le star italiane e internazionali, portando sul palco performance straordinarie.

Francesco Totti, che ha già dimostrato una certa confidenza davanti alle telecamere, sarà sicuramente un giurato capace di aggiungere un pizzico di brio al programma.

Il ritorno di Tali e Quali con questa nuova edizione è quindi un appuntamento da non perdere, vista anche la presenza di graditi ospiti come Francesco Totti.

Non ci resta dunque che attendere la prossima settimana e vedere come se la caverà l’ex calciatore nei panni di giurato. Sicuramente ci strapperà più di una risata e il pubblico già immagina divertenti siparietti con i giurati.

