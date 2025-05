Chiara Pompei è stata una delle troniste dell’appena conclusa edizione di Uomini e Donne anche se il suo trono è stato molto breve. In questa giornata ha pubblicato un messaggio che ha fatto preoccupare i fan.

Le parole di Chiara Pompei

In molti conoscono Chiara Pompei per essere stata una delle troniste di Uomini e Donne nell’edizione del 2024/2025 anche se la sua permanenza è stata molto breve. Non appena il ragazzo con cui si era più o meno frequentata fuori dal programma è venuto a parlare con lei, infatti, ha preferito abbandonare il dating show.

In queste ore, però, un serio messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram ha fatto molto preoccupare i fan. Prima di tutto ha lanciato un appello ai suoi follower dicendo loro di essere sempre gentili con il prossimo e di dare sempre una carezza o un abbraccio. In seguito ha affermato:

“Non sono stata una brava amica e compagna, sappiate che ci ho messo tutto il mio cuore per voi. Vi voglio bene nonostante io sia qui sola per me fate tanto e vi ringrazio di cuore per tutte le belle esperienze.

Mi avete tolto tutto. La semplicità, l’amore, la spensieratezza e il fanciullino. Ho deciso di finirla, però mi hanno salvato in tempo. Questa è la morte più dolorosa che ci possa essere. Non voglio farvi pena, vorrei mi ricordaste per ciò che siamo stati. Solare, eccitante e matta”.

L’ultima parte del discorso di Chiara Pompei sembra essere un riferimento al volersi prendere una pausa dai social. Afferma di volere restare sola ma non sappiamo a chi si riferisca il discorso dell’ex tronista. Non abbiamo altre informazioni per il momento ma ci auguriamo che possa riprendersi al meglio e il più in fretta possibile.

Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi dichiarazione da parte della diretta interessata e le siamo vicini in questo momento difficile.