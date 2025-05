Cosa riserverà il futuro a Shaila Gatta? Secondo i più recenti rumor si starebbe preparando per la nuova edizione di Tale e Quale Show. Ecco che cosa sappiamo.

Shaila Gatta verso Tale e Quale Show?

Proprio oggi un‘indiscrezione avrebbe rivelato chi sono i giudici della nuova edizione di Tale e Quale Show. Si parla di un ritorno di Giorgio Panariello e di Cristiano Malgioglio con la riconferma anche di Alessia Marcuzzi, la quale ha sostituito Loretta Goggi dopo il suo addio alla trasmissione.

In merito al cast di concorrenti, invece, le informazioni scarseggiano perché Carlo Conti deve ancora scegliere i personaggi famosi che vedremo prossimamente su Rai 1. Tuttavia, nelle ultime settimane si è fatto strada il gossip riguardante Zeudi Di Palma. Secondo Amedeo Venza, infatti, l’ex gieffina sarebbe vicinissima alla firma del contratto ma è un rumor da prendere con le pinze.

Oggi, invece, è Deianira Marzano a intrattenerci con un’indiscrezione sempre su Tale e Quale Show. Questa volta però al centro ci sarebbe Shaila Gatta, la quale si starebbe preparando per sostenere i provini della trasmissione canora improntata sulle imitazioni.

Il rumor su Shaila Gatta a Tale e Quale Show

Shaila Gatta nasce ad Amici come ballerina, e poi ha lavorato come Velina a Striscia la Notizia, ma ha anche la passione per il canto. Lo ha dimostrato diverse volte, fuori e dentro la casa del Grande Fratello, quando ha scritto dei testi contri i suoi hater.

Staremo a vedere se la diretta interessata confermerà o smentirà queste voci di corridoio. Ad oggi non sappiamo cosa accadrà e solo verso la fine dell’estate conosceremo il cast del programma di Carlo Conti. Vi terremo aggiornati strada facendo, non appena ci saranno sviluppi.