Ex letterina ed ex modella e noto volto dello spettacolo italiano: ecco chi è Alessia Fabiani

Noto volto della TV ed ex modella, ricordiamo tutto ciò che riguarda la vita privata e la carriera di Alessia Fabiani: dall’età al marito e figli per passare ai film e serie TV, programmi TV e Instagram dove seguirla.

Chi è Alessia Fabiani

Nome e Cognome: Alessia Fabiani

Data di nascita: 10 dicembre 1976

Luogo di nascita: L’Aquila

Età: 48 anni

Altezza: 1 metro e 76 centimetri

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: attrice, showgirl ed ex modella

Fidanzato: Alessia non sappiamo se sia fidanzata o single oggi

Figli: Alessia ha due figli, Kim e Keira

Tatuaggi: Alessia ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @alessiafabiani_

Alessia Fabiani età e biografia

Dov’è nata Alessia Fabiana e quanti anni ha? Dalla biografia sappiamo che la showgirl è nata a L’Aquila il 10 dicembre 1976 e la sua età oggi è di 48 anni. È del segno zodiacale del Sagittario.

Quanto è alta la Fabiani? Secondo quanto si apprende l’altezza dovrebbe corrispondere a 1 metro e 76 centimetri.

Fin da tenera età è entrata a far parte del mondo dello spettacolo, interpretando i primi ruoli in TV, che negli anni l’hanno portata a farsi conoscere meglio.

Vita privata

Ha un marito e dei figli Alessia Fabiani? L’ex letterina nei primi anni 2000 ha avuto una storia con Francesco Maria Oppini, figlio di Franco Oppini e Alba Parietti.

Successivamente è stata impegnata con Fabrizio Cherubini e nel 2012 hanno avuto due gemelli, un maschio e una femmina di nome Kim e Keira.

Chi è il nuovo amore di Alessia Fabiani e chi è il padre dei gemelli? Non sappiamo se oggi Alessia è o meno fidanzata, ma come detto il padre dei due gemelli è Fabrizio Cherubini.

Che film ha fatto il figlio di Alessia Fabiani? Kim è stato attore per il film “Alfredino – Una storia italiana”, in onda su Rai 1.

Dove vive la Fabiani? Alessia ancora oggi dovrebbe vivere a Roma anche se spesso raggiunge la sua città d’origine.

Tra l’altro aggiungiamo, tra le curiosità, che è una grande appassionata di calcio e tifa per l’Inter, anche se negli ultimi anni sembra simpatizzare anche per la Roma e non ha mai nascosto la sua ammirazione per Francesco Totti, tra i grandi del pallone.

Dove seguire Alessia Fabiani: Instagram e social

I social di Alessia Fabiani sono sempre aggiornatissimi.

Specialmente su Instagram l’ex modella è molto attiva e vanta un buon numero di follower al momento.

Con loro ama interagire postando scatti e video che la riguardano da vicino, sia nei momenti di vita privata che lavorativi.

Carriera

Da giovane Alessia Fabiani si è fatta largo nel mondo dello spettacolo anche se il suo vero debutto è arrivato quando ancora era una bambina nella sitcom Orazio.

Poi ha avuto la possibilità di farsi conoscere come modella e in seguito in TV, ma anche al cinema e in diversi spettacoli teatrali.

Un curriculum dunque piuttosto ricco il suo, che l’ha vista condividere la scena con tanti professionisti del settore, da Maurizio Costanzo e Simona Izzo, per passare ad Alberto Castagna o Paolo Bonolis e ancora Gerry Scotti e non solo!

Al cinema invece ha lavorato con grandi registi come Pupi Avati o Paolo Sorrentino.

Film e serie TV

Oltre al teatro, a un cortometraggio nel 2016 e un videoclip musicale nel 1999, Alessia Fabiani ha fatto diversi lavori anche al cinema e in TV.

Tra i film: Giorni dispari (2000); 25/12 – Natale in disco (2007); Zairo – Il primo giorno (2009); La vita dispari (2009); Border Line (2010); Piove sul bagnato (2012); Un ragazzo d’oro (2014) dove ha interpretato un cameo e Loro (2018).

Si passa poi ai lavori sul piccolo schermo tra sitcom, film e serie TV come: Orazio (1985); Le avventure di Diabetik (2007); Piper (2007); Distretto di Polizia (2010),Un matrimonio (2014) – Cameo

Distretto di polizia

Come detto in TV era il 2010 quando abbiamo visto Alessia Fabiani prendere parte alla 10×21 di Distretto di Polizia.

Programmi televisivi

Ma non solo cinema, film e serie TV, perché la Fabiani ha lavorato anche per diversi programmi televisivi in qualità di concorrente, ma anche di valletta, addirittura tronista, inviata, giurata o ancora co-conduttrice.

Qui di seguito ve li riportiamo tutti: Bellissima (1994); Il gatto e la volpe (1997); Paperissima (1998-1999); Passaparola (1999-2003); Bellissima d’Italia (2000); Pressing Champions League (2002-2005); Uomini e Donne (2003); Lucignolo (2005) e On the Road (2005).

Proseguendo ancora la lista dei suoi progetti lavorativi, ricordiamo ancora: La fattoria 3 (2006); Guida al campionato (2006-2007);

Camerino virtuale – The Box Game (2007); All Together Now (2019-2021); All Together Now Kids (2021); Felicità – La stagione della famiglia (2024); Imprese possibili (2024) e L’Isola dei Famosi (2025).

Paperissima

Uno dei primi lavori in TV di Alessia Fabiani è il ruolo ricoperto a Paperissima tra il 1998 e il 1999.

Passaparola

Il vero successo però è arrivato con Passaparola dal 1999 al 2003, quando è stata una delle storiche Letterine, insieme a Silvia Toffanin, Ilary Blasi e non solo!

Uomini e Donne

Sempre nel 2003 per Alessia Fabiani è stata la volta di Uomini e Donne, in qualità di tronista. Esperienza che le ha regalato ulteriore visibilità.

La Fattoria 3

Tre anni più tardi, nel 2006, la Fabiani è stata una concorrente della terza edizione de La Fattoria, condotta da Barbara d’Urso. L’edizione vide come vincitore Rosario Rannisi.

Nella stessa edizione di Alessia ha partecipato anche Pamela Petrarolo, Selvaggia Lucarelli, Francesco Arca, Aldo Montano e non solo!

Guida al campionato

Nel 2006/2007 Alessia Fabiani ha assunto il ruolo di valletta nel programma Guida al campionato.

All Toghether Now

Per due edizioni differenti Alessia è stata giurata del muro di All Toghether Now.

Alessia Fabiani a L’Isola dei Famosi

È il 2025 quando Alessia Fabiani è stata scelta come concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Chi conduce L’Isola? Al timone della trasmissione vediamo Veronica Gentili. Opinionista in studio è Simona Ventura, mentre a raccontare le vicende dall’Honduras troviamo Pierpaolo Pretelli.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

A L’Isola dei Famosi anche quest’anno un cast molto ricco. Ma chi sono tutti i concorrenti? Conosciamoli tutti qui a seguire:

Alessia Fabiani, Angelo Famao, Antonella Mosetti, Camila Giorgi, Carly Tommasini, Chiara Balistreri, Cristina Plevani, Dino Giarrusso, Ibiza Altea e Leonardo Brum.

Il lungo elenco dei protagonisti prosegue con: Loredana Cannata, Lorenzo Tano, Mario Adinolfi, Mirko Frezza, Nunzio Stancampiano, Omar Fantini, Paolo Vallesi, Patrizia Rossetti, Samuele Bragelli (Spadino) e Teresanna Pugliese.

Il percorso di Alessia Fabiani a L’Isola dei Famosi

Felice di potersi immergere in una nuova avventura, Alessia Fabiani ha deciso di partecipare a L’Isola dei Famosi. Vedremo come andrà questo suo percorso televisivo.

1° settimana: Alessia è sbarcata in Honduras e ha potuto conoscere i suoi compagni.