Quando si parla di programmi alimentari pronti all’uso, la curiosità è sempre la stessa: saranno davvero pratici? E, soprattutto, riusciranno a rendere più semplice seguire un’alimentazione equilibrata? E poi la fatidica domanda: perderò davvero peso? Tra le varie scelte che questo mondo di pasti già pronti che promettono un p0′ di tutto, abbiamo deciso di provare Mi Piace Così, facendoci recapitare a casa il box Turbo Plus per una settimana completa.

Una settimana con Mi Piace Così: ecco come è andata

Per raccontare come funziona Mi Piace Così, abbiamo deciso di fare un test di una settimana. Abbandonato lo scetticismo inziale, abbiamo fatto l’ordine sul sito (QUI) e, tra domande classiche su quanto peso si desidera perdere, e gusti personali sul cibo, abbiamo scelto quella più completa. Al suo arrivo la confezione ha fatto decisamente colpo: ben ordinata, organizzata e molto accattivante (anche l’occhio vuole la sua parte). All’interno si trovano i pasti già suddivisi per giornata, così da sapere immediatamente cosa consumare a colazione, pranzo, cena e durante gli eventuali spuntini.

Questa organizzazione permette di eliminare gran parte dell’incertezza legata alla pianificazione di ‘cosa mangio oggi’ e rende il programma particolarmente comodo per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina, lavora fuori casa, oppure è in smart ma il tempo è sempre troppo poco. Dai muesli di frutta a quelli al cacao per la colazione, alle fette biscottate, per passare alle girelle di cereali bio alle varie barrette e mousse ottime come snack, senza dimenticare i preparati per i frullati, ottimi come spezza fame o a colazione. I menu del pranzo e della cena sono porzionati in confezioni pratiche e pronte per essere messe nel micro onde, quando necessitano di essere scaldate: ci sono le lasagne, l’insalata di riso, cous-cous e un unico piatto che non ci è proprio piaciuto: il pollo con la salsa mostarda e limone, ma questo è puro gusto personale.

Uno degli aspetti più interessanti è proprio la suddivisione del percorso: ogni giornata è strutturata in modo chiaro, con porzioni già definite e alimenti pensati per offrire varietà nell’arco della settimana. Questo aiuta a seguire il programma con maggiore costanza, senza dover calcolare quantità o preparare ricette elaborate. Un valore aggiunto è la possibilità di confrontarsi con una nutrizionista. Il servizio di supporto consente di ricevere indicazioni, chiarire eventuali dubbi e affrontare il percorso con un riferimento professionale, elemento che può fare la differenza soprattutto per chi desidera personalizzare la propria esperienza, sapere come alternare i cibi, o semplicemente ha bisogno di maggiore motivazione.

Dal punto di vista dell’esperienza d’uso, il punto di forza di Mi Piace Così è la semplicità. Avere tutto organizzato in anticipo riduce il tempo dedicato alla spesa e alla preparazione dei pasti, rendendo il programma facile da integrare nella routine quotidiana. I chili iniziano a diminuire sì, ma la cosa in assoluto che ci ha stupito è la comodità: avere tutto pronto, piatti sfiziosi e variegati che possono anche essere aggiunti o sostituiti nei menù delle settimane successive, vista la grande scelta che c’è. Nel pacco, infatti, oltre al calendario giornaliero da seguire, arriva anche un catalogo sostanzioso dove poter scegliere e comporre al meglio i vari abbinamenti a seconda sì delle calorie, ma anche dei propri gusti.

Nel complesso, Mi Piace Così si distingue per la praticità dell’organizzazione, la chiarezza nella suddivisione dei pasti e la presenza di un supporto nutrizionale dedicato. È un programma che può risultare interessante per chi cerca una soluzione semplice per gestire la propria alimentazione senza rinunciare a un accompagnamento professionale.