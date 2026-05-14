Il matrimonio di Micaela Ramazzotti è stato meraviglioso, curato in ogni dettaglio, con tre cambi d’abito e una torta a cinque piani.

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati martedì 12 maggio nel Castello di Rosciano, in Umbria. Un matrimonio da favola, con tre cambi d’abito, una madrina d’eccezione e una torta speciale.

Micaela Ramazzotti, matrimonio con Claudio Pallitto: abito e cerimonia da favola

Il matrimonio di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto, celebrato martedì 12 maggio, è stato un evento curato nei minimi dettagli. La scelta della location è ricaduta sul Castello di Rosciano, in Umbria, una fortezza medievale resa incredibilmente romantica, davvero da favola. A officiare il rito civile è stata Francesca Fagnani, la conduttrice di Belve, molto amica della coppia, che per l’occasione ha indossato la fascia tre colori.

Micaela Ramazzotti ha scelto un look incantevole, degno di una vera favola. Il primo abito indossato era interamente in pizzo bianco, accollato e con maniche lunghe. Una scelta molto particolare, che ha unito qualche dettaglio di stile vittoriano alla modernità della sua acconciatura, con quel taglio corto e biondissimo. La sposa ha poi scelto un lungo velo e un bouquet di mughetti. Un look che, in un tempo in cui la maggior parte delle persone tende a scoprirsi, ha dimostrato che si può essere bellissime, eleganti e anche sensuali lasciando la propria pelle coperta.

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Micaela Ramazzotti: triplo cambio di abito al matrimonio

La scelta di Micaela Ramazzotti è ricaduta su un triplo cambio di abito che ha incantato tutti. L’attrice ha scelto tre creazioni esclusive firmate Atelier Boccia 1944, pensate proprio per seguire il percorso della giornata e immortalate in esclusiva da Vogue. Ogni look è stato accompagnato da scarpe Flora di Casadei, con tacco 14, e gioielli di Damiani.

Per la vigilia, Micaela Ramazzotti ha scelto un abito glitter color platino, per un look luminoso dedicato ai festeggiamenti pre-nozze. Un look arricchito da accessori in oro bianco e diamanti. Durante la cerimonia ha indossato un abito a sirena completamente in pizzo, con collo alto e maniche lunghe, come abbiamo accennato. Per il momento delle danze, la sposa ha voluto più libertà di movimento senza rinunciare al glamour e al romanticismo. Ha optato per una gonna a sirena in cady di seta e un corpetto in pizzo ricamato.

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto: i dettagli delle nozze

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto si sono sposati nel Castello di Rosciano, in Umbria, che è stato allestito come un vero set cinematografico. La navata esterna è stata decorata con ortensie e fiori di campo e le tavole del ricevimento sono state decorate con tovaglie fiorite, candele e sedie in tessuto turchese.

La torta a cinque piani di Antonio Ventieri ha incantato tutti con le sue decorazioni tridimensionali a riprendere i toni del glicine. Il dessert è stata la vera sorpresa. Gli sposi hanno scelto monoporzioni a forma di letterina al cacao, con all’interno messaggi personalizzati per ogni ospite e una citazione sul retro: “La felicità spaventa più della follia“.