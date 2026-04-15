Belve è tornato su Rai 2 con una nuova stagione, sempre condotta da Francesca Fagnani, che ha mostrato un outfit che ha conquistato tutti i telespettatori durante la seconda puntata.

Chi veste Francesca Fagnani? Gli outfit che conquistano

Francesca Fagnani è tornata a far compagnia ai telespettatori con una nuova stagione di Belve e nella seconda puntata, andata in onda martedì 14 aprile 2026, ha sfoggiato un outfit che ha conquistato tutti. In questo secondo appuntamento, la giornalista ha intervistato Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo, ma è rimasta lei la protagonista indiscussa, anche per quanto riguarda il suo look elegante e davvero molto curato.

Quando conduce le sue amate interviste, sempre molto audaci e irriverenti, Francesca Fagnani conferma non solo il suo grande talento ma anche la sua grande attenzione per il look, che è sempre impeccabile e molto elegante. La sua eleganza le dona un’immagine ancora più professionale, mentre stringe la sua agenda tra le mani e pone domande sempre molto provocatorie e sorprendenti, in grado di mostrare lati nuovi dei personaggi noti. Per il secondo appuntamento ha scelto ancora una volta un total white semplice e elegante.

Francesca Fagnani, outfit a Belve: la scelta del total white

Francesca Fagnani non rinuncia mai allo stile elegante, che incanta a ogni appuntamento. Per il debutto di questa nuova stagione aveva scelto il nero, ma per la seconda puntata ha puntato tutto su un total white. La giornalista è sempre seguita dalla sua fidata stylist, Claudia Scutti, che riesce sempre a renderla impeccabile. In questa occasione ha scelto un tailleur firmato Ermanno Scervino, con pantaloni palazzo ampi e a vita alta e una giacca doppiopetto che ha deciso di tenere sbottonata, per mostrare una camicia di seta trasparente per un tocco sensuale.

Fagnani ha scelto di completare il look con scarpe con tacco a spillo in vernice nude di Le Silla e un maxi anello in diamanti e rubini. Una cosa è certa, la giornalista vuole rimanere fedele al suo stile sempre minimal, chic ed elegante, con cui si è sempre mostrata al pubblico. Solitamente sceglie un colore unico per tutte le puntate per poi concedersi un unico appuntamento in total white. Chissà se anche per questa stagione manterrà questa tradizione che la rende unica anche nel suo stile.