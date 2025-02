Ospite a La Volta Buona, l’ex ballerino di Ballando con le Stelle Angelo Madonia si è raccontato a Caterina Balivo, parlando degli eventi più significativi della sua vita degli ultimi mesi.

Angelo Madonia si racconta a La Volta Buona

Angelo Madonia, ospite a La Volta Buona nella puntata di ieri, ha ripercorso gli eventi più significativi degli ultimi mesi, toccando temi personali e professionali. Dalla relazione con Sonia Bruganelli, all’esclusione da Ballando con le stelle, fino alle sue opinioni su Selvaggia Lucarelli e il rapporto con Federica Pellegrini, il ballerino ha affrontato ogni argomento con sincerità.

Uno dei punti centrali della conversazione è stata la sua relazione con Sonia Bruganelli. Madonia ha spiegato il motivo per cui non hanno ballato in coppia durante Ballando con le stelle, nonostante entrambi fossero nel cast:

“Quando stai condividendo delle cose importanti è giusto preservarle e fare delle scelte professionali che le proteggano. Io conoscevo già la macchina di Ballando e so quanto possa avvolgerti, quindi ho preferito contribuire a questa scelta.”

Parlando della loro famiglia allargata, il ballerino ha sottolineato come la loro unione non sia per nulla faticosa, nonostante la presenza dei tre figli di Sonia e delle sue due bimbe: “Siamo felici così“. Inoltre, ha aggiunto di non sentire alcuna pressione legata al passato sentimentale di Sonia con Paolo Bonolis, comprendendo anche il motivo per cui alcuni sperano in un ritorno di fiamma.

Un altro tema trattato è stato il suo rapporto con Selvaggia Lucarelli, con cui non sono mancate le discussioni nell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Madonia ha confermato la sua opinione secondo cui l’atteggiamento della giornalista potrebbe danneggiare la giuria intera:

“Se i commenti si spingono oltre la prestazione e il lavoro svolto durante la settimana, credo che possano danneggiare la giuria. In quei momenti, il lavoro che porti in pista viene oscurato da discussioni che non hanno a che fare con la danza.”

Riguardo alla sua esclusione da Ballando con le stelle, il ballerino ha rivelato di aver ricevuto la notizia in un incontro con la produzione. In quell’occasione gli avrebbero dato la possibilità di decidere come comunicarla.

Tuttavia, Madonia ha dichiarato che questi accordi non sarebbero stati rispettati, dal momento che poi la Rai ha rilasciato il famoso comunicato. Ha poi riflettuto sul suo percorso nel programma: “A volte non sei più pronto a rispettare quel ruolo che devi ricoprire perché ti stai allargando, stai crescendo, perché non riesci più a sostenere quelle battute. Era arrivato il limite.”

Infine, ha parlato del suo rapporto con Federica Pellegrini, con cui ha condiviso la scorsa edizione di Ballando. Madonia ha confessato di non aver più avuto contatti con lei: “Non c’è stato niente di diretto e scontroso. Finché ho fatto il mio lavoro, siamo arrivati con voti altissimi. Non è stato semplice, ma dal punto di vista umano ci prendevamo.”

Le sue parole sembrano però in contrasto con precedenti dichiarazioni della stessa Pellegrini, lasciando aperto il dubbio su come sia realmente andata tra loro.