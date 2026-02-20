Dopo Levante, un altro Big in gara al Festival di Sanremo 2026 ha annunciato che rifiuterà l’Eurovision in caso di vittoria.

La decisione del Big in gara a Sanremo 2026

Mancano solamente quattro giorni alla partenza del Festival di Sanremo 2026 e in queste ore i Big in gara si stanno preparando al meglio per affrontare il palco dell’Ariston. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore uno degli artisti è finito al centro dell’attenzione per aver annunciato che, proprio come ha dichiarato Levante di recente, in caso di vittoria della kermesse rifiuterà di rappresentare l’Italia all’Eurovision 2026.

Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Eddie Brock. Il giovane artista, che per la prima volta partecipa al Festival con il brano Avvoltoi, in queste ore ha rilasciato una lunga intervista ad Adnkronos. Nel corso della chiacchierata, il cantante ha annunciato che se dovesse vincere Sanremo 2026 non parteciperà all’Eurovision e in merito ha affermato:

«Ti do due risposte. La prima, personale: voglio prima consolidare il mio pubblico in Italia, è prematuro andare fuori. La seconda, più politica: riguardo le polemiche sulla partecipazione di alcuni Paesi, sto con chi, come Levante, ha espresso perplessità. Quindi è un doppio no».

Il caso Levante

Prima di Eddie Brock, anche Levante ha fatto sapere che non prenderà parte all’Eurovision in caso di vittoria a Sanremo 2026. La cantante, con le idee ben chiare, ha fatto sapere: «È una manifestazione molto più politicizzata di quanto si pensi. E siccome di mezzo c’è un Paese che negli ultimi tempi ha creato drammi giganteschi e un genocidio, non si può fare finta di niente. Non l’ho mai fatto. Non ce la faccio ad andare a “casa del ladro”».

Di parere diverso invece altri artisti in gara al Festival. Nomi del calibro di Arisa, Michele Bravi, Enrico Nigiotti e Serena Brancale hanno infatti fatto sapere che parteciperebbero all’ESC, anche con lo scopo di lanciare un messaggio sul palco.

