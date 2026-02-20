Ora è ufficiale: Morgan non sarà a Sanremo 2026 durante la serata delle cover accanto a Chiello, artista in gara. Ecco il comunicato e chi ci sarà al posto del frontman dei Bluevertigo.

Serata cover a Sanremo 2026: Morgan non sarà sul palco con Chiello

È arrivata una nota ufficiale da parte dell’Ufficio stampa di Chiello che rende nota la notizia della mancata presenza di Morgan sul palco di Sanremo 2026. Il cantautore dunque non presenzierà durante la serata dei duetti accanto all’artista in gara. Ecco quanto segue:

“NOTA INFORMATIVA: Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover”, si apprende subito.

Oltre a dare comunicazione della mancata presenza del fondatore e frontman dei Bluevertigo, è stato svelato anche chi ci sarà accanto al cantante in gara:

Si comunica che Morgan non sarà presente sul palco con Chiello venerdì 27 febbraio, durante la serata del 76° Festival di Sanremo dedicata alle cover. Durante la performance, Chiello sarà accompagnato sul palco da Saverio Cigarini al pianoforte”.

Le dichiarazioni di Morgan

Poco dopo questo comunicato arrivato direttamente dall’ufficio stampa di Chiello, è stato Morgan a intervenire su Instagram con un post. Il cantautore ha riportato quanto segue:

“La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico.

Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover – “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco – e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore.

Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello”.

Morgan quindi non salirà sul palco di Sanremo 2026, ora è ufficiale.

