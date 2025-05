Dopo le dichiarazioni di questa mattina, Michele Morrone è tornato sui social per smorzare i toni utilizzati e chiarire maggiormente il proprio pensiero.

Michele Morrone fa marcia indietro sulle sue ultime dichiarazioni

Michele Morrone è tornato a far parlare di sé e non per un nuovo progetto cinematografico. L’attore ha attirato su di sé i riflettori per alcune dichiarazioni condivise durante la sua intervista a Belve, andata in onda ieri sera, poi approfondite questa mattina con un lungo sfogo condiviso su Instagram, che ha acceso un dibattito sui social.

Ore fa, Morrone ha pubblicato un post molto duro contro il cinema italiano, definendolo “pieno zeppo di pregiudizi nei confronti dei ‘diversi’”. Ha poi puntato nuovamente il dito contro alcuni colleghi. A suo dire, molti reciterebbero la parte dei “rivoluzionari”. Inoltre mostrerebbero di sé un immagine da “tristi e finti poeti maledetti ubriachi di Rimbaud e Baudelaire, ma con lussuosi appartamenti e villini al mare”.

Le parole, forti e taglienti, hanno rapidamente fatto il giro del web, attirando per lo più critiche (ed in alcuni casi veri e propri sfottò) di chi ha ritenuto il tono eccessivamente polemico e generalizzante.

Dopo alcune ore, però, l’attore ha deciso di fare marcia indietro: il post in questione è stato rimosso dal suo profilo. A quel punto Michele Morrone ha condiviso una nuova storia su Instagram in cui ha cercato di smorzare i toni. In un certo senso parrebbe abbia un po’ ritrattato le sue precedenti e controverse dichiarazioni.

“Quello che ho scritto oggi sui social è frutto di un disagio, mio e di moltissimi altri artisti, che viene dall’amore profondo che ho per il mio lavoro e dalla grande voglia di farlo nel mio paese. Solo questo”, ha spiegato Morrone. Ha poi aggiunto: “Chiedo scusa ad ogni modo per non aver usato le parole appropriate e per aver eventualmente offeso qualcuno”.

Michele Morrone Instagram

Nonostante anche parlando con Francesca Fagnani abbia manifestato una certa strafottenza nei confronti del cinema italiano, da questa storia emergerebbe, in realtà, altro.

Le sue ultime parole sottolineano un profondo dispiacere verso l’industria cinematografica del nostro Paese, che, a detta sua, tenderebbe ad escludere lui, così come tanti altri attori, a causa di quello che Morrone ha chiamato pregiudizio.