Ieri sera è andata in onda l’intervista di Michele Morrone a Belve. Adesso però a lanciare una frecciatina all’attore è nientemeno che Alvise Rigo. Ecco cosa è accaduto.

La frecciata di Alvise Rigo

In queste ore si sta molto parlando di Michele Morrone e oggi a lanciare un’inaspettata frecciata all’attore è stato nientemeno che Alvise Rigo. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo. Come in molti sapranno, ieri sera su Rai 2 è andata in onda la terza puntata della nuova edizione di Belve. Ad arrivare in studio come ospite di Francesca Fagnani è stato anche il protagonista di 365 Giorni, che si è raccontato senza peli sulla lingua, rispondendo a tutte le domande scomode della presentatrice.

Nel corso della chiacchierata Morrone ha anche detto la sua sul cinema italiano e per di più ha affermato che nel nostro paese ci sarebbe solo un attore più bravo di lui: Alessandro Borghi. Oggi, come se non bastasse, Michele ha pubblicato sui suoi profili un lunghissimo sfogo, durante la quale ha espresso in maniera più approfondita il suo pensiero su alcuni dei protagonisti del grande e del piccolo schermo. Le sue dichiarazioni naturalmente non sono passate inosservate e in queste ore stanno dunque facendo discutere il web.

Sui social così non è tardata ad arrivare la reazione di Alvise Rigo, che a sorpresa ha pubblicato un post che sembrerebbe essere una palese frecciata a Michele Morrone. Il protagonista di Nuovo Olimpo ha infatti postato una citazione che recita: “Il successo lento forma il carattere. Il successo veloce rafforza l’ego”.

Secondo i più dunque Alvise avrebbe voluto lanciare una frecciata al suo collega, che nelle ultime ore è sulla bocca di tutti. Rigo però non è ancora intervenuto per commentare l’accaduto, tuttavia siamo a sua disposizione qualora volesse rilasciare delle dichiarazioni o fare delle rettifiche.