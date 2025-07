In queste ore è giunta notizia che Michele Morrone ha deciso di mettere in vendita la sua enorme e meravigliosa villa. La cifra della casa però spiazza il web.

In vendita la villa di Michele Morrone

Sono ormai anni che Michele Morrone è uno dei protagonisti del mondo dello spettacolo. Il celebre attore infatti poco a poco ha conquistato il pubblico e a oggi il suo è uno dei nomi del momento. Solo qualche settimana fa il protagonista di 365 Giorni si è raccontato a cuore aperto in una lunga intervista a Belve e nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani sono stati affrontati numerosi temi. Nelle ultime ore intanto Morrone è tornato al centro dell’attenzione, stavolta però per una notizia che ha poco a che fare con la sua carriera o con la sua vita sentimentale, da sempre oggetto di discussione.

Come ha fatto notare Very Inutil People, Michele ha deciso di mettere in vendita la sua enorme e meravigliosa casa, una villa che si trova a Vizzolo Predabissi, comune in provincia di Milano. Come si legge nell’annuncio, la struttura si sviluppa su tre livelli per un totale di 191 mq ed è circondata da un meraviglioso giardino su tre lati. L’abitazione gode naturalmente di ogni tipo di comfort e a far gola è l’ampia taverna, dotata anche di zona lavanderia e accesso diretto al box auto.

Ma sapete quanto costa la villa che Michele Morrone ha messo in vendita? Tenetevi forte perché il prezzo vi lascerà senza fiato: ben 489mila euro. La struttura è naturalmente pronta da vivere ed è attualmente sul mercato. L’attore intanto sembrerebbe aver acquistato una nuova casa e in molti si chiedono già chi si aggiudicherà la sua ex abitazione.

Di certo la villa sta già conquistando i più e ben presto potrebbe essere venduta.