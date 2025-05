Durante l’intervista con Francesca Fagnani a Belve, Floriana Secondi ha rivelato di aver portato il figlio dall’esorcista quando era solo un bambino. Ecco cosa ha raccontato l’ex gieffina.

La divertente rivelazione di Floriana Secondi

Non sono mancate le risate questa sera a Belve. Nel corso della terza puntata della nuova edizione del fortunato programma di Francesca Fagnani ad arrivare in studio è stata anche Floriana Secondi, che ancora una volta ha strappato un sorriso a tutto il pubblico. Con la simpatia che da sempre la contraddistingue, l’ex vincitrice del Grande Fratello si è raccontata a cuore aperto e non sono mancati tantissimi momenti divertenti.

A pochi minuti dalla fine della chiacchierata con la Fagnani però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, che ha fatto scoppiare i telespettatori in un una fragorosa risata. Tutto è iniziato quando Floriana Secondi ha rivelato di aver portato suo figlio dall’esorcista, quando era ancora un bambino. A quel punto l’ex gieffina, tra le risate generali, ha raccontato:

“L’ho portato dall’esorcista. A tre anni faceva domande strane, diceva che l’erba erano i capelli del mondo, parlava in terza persona. Un giorno mi ha detto che da piccolo era un angelo e che mi guardava dal cielo piangere. A me faceva paura. Faceva dei discorsi assurdi. Tu non ce l’avresti mandato? Diceva cose particolari, faceva discorsi forti”.

Il racconto di Floriana Secondi ha naturalmente fatto sorridere tutti quanti e ancora una volta l’ex gieffina ha saputo conquistare il pubblico.